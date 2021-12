Desoneração da folha de pagamentos irá manter empregos

O Senado aprovou o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Para que o incentivo fiscal seja válido até 31 de dezembro de 2023, ainda é necessária a sanção presidencial. Pelas regras atuais, o prazo será encerrado no último dia deste ano.

Com isso, as empresas terão permissão legal para continuar substituindo a contribuição previdenciária, que hoje é de 20% sobre os salários dos empregados, por uma alíquota que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.

A prorrogação foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 11 de novembro. O principal argumento do governo é de que a desoneração da folha de pagamento permite a manutenção de empregos. Segundo entidades dos setores beneficiados, seis milhões de postos de trabalho podem ser preservados.

Pelos cálculos do governo, a medida custará R$ 10 bilhões aos cofres públicos apenas até o final deste ano. O impacto financeiro e orçamentário, no entanto, foi relativizado pelo relator da proposta, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que justificou que os estímulos previstos no projeto já existem há anos e não configuram inovação relevante no ordenamento jurídico. Ele acrescentou que, caso a medida não fosse prorrogada, dificultaria a retomada de empregos, ao aumentar os custos de contratação de mão de obra em vários setores.

Após o aumento da vacinação contra a Covid-19 e consequente redução da média de novos casos, o reaquecimento da economia impõe estímulos fiscais e a prorrogação, ou a manutenção, dos já existentes, ainda segundo o relator.

Mas, houve questionamentos no Senado, como o da senadora Zenaide Maia (PROS-RN), que reclamou não haver no texto uma determinação de contrapartida por parte das empresas. Realmente, o projeto não determina que esses 17 setores têm que manter os empregados.

Serão beneficiados os setores de calçados, call center, comunicação, confecção/vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia de comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte rodoviário coletivo e de cargas.

Para evitar que o debate fosse prolongado, o relator decidiu não fazer mudanças no texto aprovado pela Câmara dos Deputados em 17 de novembro e negou, inclusive, emendas apresentadas por outros parlamentares. É uma medida importante para, pelo menos, manter os atuais empregados, pois os que perderam o vínculo chegam a cerca de 13 milhões de pessoas.