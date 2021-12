O sucesso das campanhas de vacinação no Brasil

Doenças que causavam milhares de vítimas no Brasil em passado recente, casos da varíola e da poliomielite, foram erradicadas. Outras doenças transmissíveis também deixaram de ser problema de saúde pública porque foram eliminadas no Brasil e nas Américas, como o sarampo, rubéola e rubéola congênita.

Isso vem à discussão quando há discussão sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19, ação apoiada pela maioria dos infectologistas e recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O certo é que o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. O Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas.

São disponibilizadas 19 vacinas cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos. A opinião dos especialistas em saúde pública é a de que as vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde considerando o benefício.

O Programa Nacional de Imunizações do Brasil oferece 45 diferentes imunizantes para toda a população. O êxito das campanhas de vacinação contra a varíola na década de 1960 mostrou que a vacinação em massa tinha o poder de erradicar a doença.

Em 1973 foi formulado o Programa Nacional de Imunizações (PNI), por determinação do Ministério da Saúde, com o objetivo de coordenar as ações de imunizações que se caracterizavam, até então, pela descontinuidade, pelo caráter episódico e pela reduzida área de cobertura. Em 1975 foi institucionalizado o PNI, com o somatório de fatores que estimulavam a expansão da utilização de vacinas, buscando a integridade das campanhas realizadas no País.

Após a erradicação da varíola, inicia-se, em 1980, a 1 ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, com a meta de vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um só dia. O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu na Paraíba, em março de 1989. O fato é que a atuação do PNI alcançou avanços ao consolidar a estratégia de vacinação.

As metas mais recentes levaram à eliminação do sarampo e do tétano neonatal. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aguarda a chegada das doses - que possuem embalagem e dosagem diferentes da vacina aplicada nos demais públicos. Não há motivo, portanto, para que não se comece a vacinar crianças agora em janeiro.