Porto Alegre terá Polo do Centro Histórico

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE) nº 030/21 que cria o Polo Histórico, Cultural, Turístico, Gastronômico e de Lazer do Centro Histórico de Porto Alegre com a denominação de Polo do Centro Histórico. A medida prevê incentivos e visa valorizar bens patrimoniais e arquitetônicos e de animação turística, de convívio social, de entretenimento e de lazer, bem como a preservação histórica e cultural do Centro Histórico da Capital. Foram 26 votos favoráveis, seis contrários e uma abstenção.

O Polo do Centro Histórico tem como objetivo o resgate econômico por meio da concessão de incentivos de caráter fiscal aos estabelecimentos comerciais localizados no bairro denominado Centro Histórico. A proposição indica que o Executivo promoverá ordenamento do local, mediante apoio dos órgãos públicos e privados, visando a preservação da memória do bairro, harmonia estética, sinalização indicativa, iluminação pública, inovação, educação e economia criativa.

A justificativa do projeto diz que a região central é a principal porta de entrada da cidade e ponto de convergência dos cidadãos que residem em Porto Alegre. O bairro deverá ser revalorizado sob um novo contexto urbano, com interação humanizada, integradora, qualificada, associada às manifestações históricas, culturais, empreendedoras e artísticas da Capital.

A questão que alguns levantam é sobre as mudanças de hábitos, no comércio lojista e mesmo na locomoção das pessoas passados cerca de 30 ou mesmo 40 anos com transformações na cidade. Para quem tem mais de 60 anos, restam na memória grandes lojas de diversos ramos que estavam na Rua da Praia ou ruas e avenidas adjacentes, mas que terminaram. Uma Porto Alegre de antes onde a maioria não tinha automóvel e fazer compras importantes quase sempre levava ao Centro da Capital, exceção do Navegantes, então chamado de o Bairro Cidade, pois era completo.

Mas, chegaram os centros comerciais e ajudaram na mudança de hábitos, pela praticidade e o estacionamento. A ideia, em princípio, merece toda aprovação, e não é por algo que alguns poderiam chamar de saudosismo piegas. O Centro Histórico de Porto Alegre tinha sim um charme especial, talvez até provinciano, mas que encantou gerações, não apenas dos que habitavam ou trabalhavam nele. A proposta de revitalização de outras ruas, como a Voluntários da Pátria e Siqueira Campos, também merece elogios. Mas, na prática, só o tempo dará a resposta efetiva sobre a ideia.