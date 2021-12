Lentidão nas reformas causa prejuízo ao Brasil

A maioria dos economistas confirmam que o Brasil avançou nas reformas desde a redemocratização. Assim, apesar das dificuldades, o ambiente institucional e econômico melhorou desde os anos 1980.

No entanto, ainda há uma legião de brasileiros que julgam que o País teve uma nova década perdida, semelhante àquela de 1980, marcada pela estagnação da economia e piora nos indicadores sociais. Mas, ouvindo ex-ministros, ex-presidentes do Banco Central e economistas, projeto produzido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica indica que não há só motivos para lamúria. Para eles, houve avanço considerável no ambiente institucional e econômico desde a redemocratização.

Apesar do ritmo lento das mudanças e do vai e vem provocado por divergências políticas, diversas medidas de impacto, adotadas por diferentes governos, contribuíram para a modernização do País no período.

Do Plano Real à reforma trabalhista e ao Bolsa Família, da Lei de Responsabilidade Fiscal às privatizações e à reforma da Previdência, as medidas transformaram para melhor a administração pública e a vida das empresas e dos cidadãos.

Vistas em conjunto, ganham dimensão surpreendente, que vai contra a percepção generalizada de que o Brasil está dominado há tempos pela inércia. Evidentemente que o País é complexo, na sua diversidade e nos conflitos de interesse, que são legítimos, mas o fato é que existem progressos, em situações desafiadoras, que não devem ser minimizados.

Ex-ministros afirmaram que apesar do ritmo lento, a agenda de reformas avançou, com a implementação de ações de impacto institucional e econômico em diferentes governos. Mas admitem que o Brasil ainda tem desafios pela frente, cuja execução é considerada essencial para a agenda de modernização avançar. Além de garantir a manutenção das mudanças realizadas até agora, questionadas por diversos partidos e diferentes forças políticas, é preciso dar seguimento à reforma administrativa, voltada para o RH do Estado, e à reforma tributária, já em discussão no Congresso Nacional.

Para reduzir a desigualdade social, hoje o maior problema do Brasil, será preciso recuperar a capacidade do Estado brasileiro de executar políticas públicas. Um grande desafio do próximo presidente, caso queira, como todos esperam, botar o Brasil em outro nível. Será necessário revisar a forma como o sistema público opera e estruturar uma agenda mais focada no combate a desigualdades. A maioria das reformas ficará para 2022 ou mesmo 2023.