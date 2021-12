Prejuízos à educação no Brasil durante a pandemia

A falta de acesso a equipamentos e de apoio pedagógico prejudicou os alunos, principalmente do Ensino Médio, durante os anos de 2020 e 2021. Esse foi o resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), em parceria com o Instituto Vox Populi, que ouviu 1.500 alunos do Ensino Médio da rede pública e 500 da rede particular de ensino para saber quais os principais desafios enfrentados por eles durante a pandemia da Covid-19. Ainda segundo o Inesc, durante a pandemia 51% dos alunos das escolas públicas tiveram que assumir outras atividades, como trabalho fora de casa. Mas, segundo especialistas no ensino brasileiro, a pandemia só piorou um problema que já existia para que o governo federal cumpra a Meta 20, prevista no Plano Nacional de Educação (PNE). A Meta 20 trata da ampliação do investimento na educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência da Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.

Somente com um ensino de qualidade, amplo e que prepare as gerações futuras o Brasil conseguirá diminuir, gradativamente, a desigualdade social que existe e que foi ampliada nos quase dois anos em que o coronavírus desarticulou a economia e também a estrutura social brasileira.

Também há pedidos veementes no sentido de que volte ou seja ampliado o ensino curricular em muitas localidades de povos indígenas ou a simples volta das aulas com ensino presencial, pois, em muitas delas, além da falta de internet, as escolas não têm os requisitos mínimos para proteção dos alunos, com as desigualdades sociais ainda mais evidentes.

A amplitude do problema criado e piorado foi citada pelo representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Danilo Melo de Souza, que disse que a pandemia trouxe, além do empobrecimento material, um empobrecimento intelectual, em que os alunos, além de não terem aprendido conteúdos novos, ainda esqueceram o que já haviam estudado. O fato é que a maior parte de nossos estudantes tem a compreensão de que aprenderam menos.

Portanto, passada a pior fase da pandemia, em 2022 os governos federal, estaduais e municipais devem voltar suas atenções para o ensino público, dando condições materiais para que os alunos recuperem não só o interesse pelo estudo como tenham todas as condições para recuperar o precioso tempo perdido em suas formações. Caso contrário, essa lacuna verificada em 2020 e 2021 terá péssimos reflexos em poucos anos, na idade adulta deles.