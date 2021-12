A importância de o Brasil combater o desmatamento

Cinco redes europeias de supermercados e uma fabricante de alimentos comunicaram que não venderão mais carne bovina com origem no Brasil ou produtos de carne ligados à empresa JBS por causa de recentes denúncias de destruição na Amazônia.

Depois de muitas ameaças ao longo dos últimos meses, eis que varejistas anunciam, agora oficialmente, que vão deixar de vender carne brasileira ou produtos associados à JBS em resposta ao esquema de lavagem de gado - quando o gado está em zona protegida, é comprado e levado para áreas regulares e permitidas, antes de ser abatido e exportada a carne para a Europa, principalmente.

As seis redes são o grupo holandês Ahold Delhaize incluindo as marcas Delhaize e Albert Heijn, a também holandesa Lidl Netherlands, a qual pertence ao grupo alemão Lidl, a belga Carrefour Belgium, uma subsidiária do grupo francês de mesmo nome, a francesa Auchan e as britânicas Sainsbury's e Princes Group.

As medidas foram anunciadas depois de investigação das ONGs Repórter Brasil e Mighty Earth. Elas incluem desde restrições específicas até boicotes totais, conforme destacado pela imprensa dos respectivos países das redes e da fabricante de alimentos. As entidades acusam que alguns exportadores compram animais abatidos criados em áreas desmatadas, dentro de um esquema conhecido como "lavagem de gado". Com a transferência para uma fazenda regularizada, podem ser vendidos para o abate. Dessa forma, a origem é mascarada.

As críticas ao Brasil vêm desde há alguns anos, quanto ao desmatamento na Amazônia. Mas foi somente neste ano de 2021, após o desmatamento bater recordes, que o governo designou o vice-presidente Hamilton Mourão como coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Ele efetivou algumas ações, levou embaixadores de países que nos criticavam para sobrevoar a Amazônia, mas o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) continuou a divulgar grandes extensões de mata derrubada todos os meses.

Ainda que se dê um desconto por interesses econômico-financeiros de países como a França na questão do que a agropecuária do Brasil produz com muita qualidade e bom preço, concorrendo com a produção local, realmente temos que combater o desmatamento na Amazônia.

É importante para proteger o meio ambiente e, hoje, também para a economia nacional, garantindo mercado ao agronegócio, que vem batendo recordes de produção e exportações.