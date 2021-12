Facilitar abertura de empresas é acelerar o desenvolvimento

O Rio Grande do Sul deu mais um passo em direção à desburocratização e ao empreendedorismo com o lançamento do programa Tudo Fácil Empresas.

Trata-se de uma plataforma que permite a abertura de empresas online, de forma gratuita e em apenas um acesso, com tempo máximo de 10 minutos. O modelo funciona para empresas individuais ou limitadas, de baixo risco ambiental, de incêndio ou sanitário, o que representa 70% do número de empreendimentos abertos em 2021 em Porto Alegre.

Ora, se há algo que era pedido, ansiosamente, pelos empreendedores da Capital e de todo o Estado, era isso. Foi uma parceria que integrou 10 órgãos estaduais e municipais para a criação do Tudo Fácil Empresas em Porto Alegre. A Capital é a segunda cidade no País e a primeira do Rio Grande do Sul a aderir ao sistema, considerado revolucionário pelo prefeito Sebastião Melo.

Também o governador Eduardo Leite destacou a importância do trabalho com o município de Porto Alegre para que a iniciativa começasse pela Capital. Em 2022, o serviço será expandido para os demais municípios. Para o governador, é importante que a revisão permanente da burocracia se torne uma política de Estado, que ultrapasse governos, porque a diminuição do custo gerado pela burocracia é um dos pilares da competitividade, no que todos concordam. É verdade, pois simplificar para o cidadão é a razão de existir do serviço público.

Para provar a agilidade do novo modelo de abertura de empresas e não ficar apenas na teoria, foi realizada uma simulação de abertura de uma empresa pelo novo portal, que levou tão somente minutos. As 10 etapas realizadas no site levavam cerca de 10 dias para serem executadas, várias delas de forma presencial e em locais diferentes. No processo foram avaliados riscos ambientais e de incêndio com a devida análise. A rapidez que os empreendedores de baixo risco terão a partir de agora e, no ano que vem, no Rio Grande do Sul, terá reflexo no processo de análise para a liberação de atividades mais complexas, porque diminui a carga dos órgãos e dos fiscais com demandas mais simples, segundo explicado no lançamento do Tudo Fácil Empresas.

Outro grande benefício é o fim de dois problemas que os empreendedores enfrentam, o grande tempo e o custo de abrir uma empresa. Por isso, os custos de abrir uma empresa de baixo risco foram zerados, uma vez que as taxas de abertura da Junta Comercial do RS e do alvará de funcionamento, da prefeitura de Porto Alegre, acabaram.