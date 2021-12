O passaporte vacinal e a proteção dos brasileiros

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou que os viajantes estrangeiros apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ao chegarem no Brasil. A ordem veio após a Rede Sustentabilidade ter entrado com uma ação no STF pedindo que o governo federal cumpra a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada há cerca de um mês. Está liberado de apresentar o documento quem justificar, por escrito, razões médicas para não poder se vacinar ou que venha de país em que não haja vacina disponível.

Também estão liberados aqueles que viajam por razão humanitária. Barroso não incluiu a questão da quarentena obrigatória, que também foi sugestão da Anvisa, porque considera que o País não tem condições de acompanhar todos os viajantes no cumprimento do isolamento. O governo federal publicou portaria em que exigia a vacinação ou a quarentena, mas determinava que as cidades eram as responsáveis pelo monitoramento. A medida deveria entrar em vigor na madrugada do último sábado, mas foi suspensa por uma semana por conta de um ataque hacker a diversos órgãos de Saúde. No despacho, o ministro diz que a quarentena cria uma situação de absoluto descontrole e que as medidas do governo, dada a imprecisão das normas que exigem a comprovação, faz com que haja a ameaça de o País promover um turismo antivacina. Barroso ainda determinou que a medida entra em vigor de maneira urgente e que seja analisada em uma sessão extraordinária virtual da Corte.

Como sempre tem ocorrido na questão do combate ao coronavírus e, agora, à variante batizada de Ômega, há opiniões contrárias, embora também a maioria seja favorável. O Brasil, antes, também teve seus cidadãos e cidadãs obrigados a apresentar comprovante de vacinação ao chegar em outros países, principalmente da Europa. E, internamente, não houve reação contrária de peso, pois todos sabem do perigo que representa a Covid-19, que já matou mais do que 615 mil dos nossos.

Ainda que os índices de contaminação tenham caído bastante no País, justamente por conta da vacinação em massa, o fato é que está ficando provado que só com o imunizante pode-se ter um horizonte de saúde protegida. Os especialistas reverberam que a medida com a exigência do passaporte vacinal dos estrangeiros que chegam ao Brasil já veio até tarde. De qualquer forma, com a proximidade dos festejos de fim de ano e que atraem muitos visitantes estrangeiros, julgam que a medida tomada pelo ministro Barroso foi acertada.