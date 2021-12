Desoneração da folha de pagamentos ajudará economia

O Senado aprovou o projeto que prorroga até dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores, medida encarada como essencial para a manutenção de empregos em meio às tentativas de retomada da atividade econômica.

O projeto, que irá à sanção presidencial, considera que há espaço fiscal para a prorrogação das desonerações, citando como argumento a promulgação parcial da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, com expectativa de abrir uma margem de pelo menos R$ 60 bilhões.

Está claro que ainda temos altos índices de desemprego, subocupação e desalento. É comum se ver nas ruas das cidades, caso de Porto Alegre, pessoas dormindo ao relento e muitos pedintes. O consenso entre os parlamentares foi o de que a não prorrogação da desoneração da folha criaria óbices para a retomada de empregos, ao aumentar os custos de contratação de mão de obra em vários setores que, atualmente, podem optar pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ao invés da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento.

A proposta permite que as empresas substituam as contribuições previdenciárias, atualmente estipuladas no percentual de 20% sobre o salário dos funcionários, por uma alíquota da receita bruta, que varia de 1% a 4,5%.

Os setores contemplados pela medida são os de calçados, call centers, comunicação, confecção/vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, Tecnologia da Informação), Tecnologia de Comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.

Desta forma, boa parte da base econômica continuará beneficiada e não terá, até 2023, maiores motivos para demissões.

A medida veio de encontro às aspirações não só dos setores atingidos, mas de quase todas as entidades representativas da base econômica do País, o que dará impulso à retomada econômica das atividades no Brasil, um anseio geral após quase dois anos de muitos problemas causados pela pandemia do coronavírus.

O que se espera mesmo é que fiquem no passado as dificuldades que fecharam milhares de negócios no País, desde 2020.