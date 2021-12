Selic mais alta para barrar a inflação

O Banco Central (BC) subiu a Selic em 1,5 ponto percentual pela segunda vez consecutiva, a 9,25% ao ano, em mais um passo de seu agressivo aperto monetário para conter a inflação, e indicou novo ajuste do mesmo tamanho na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em fevereiro. Também o BC afirmou que agora passará a trabalhar para ancorar as expectativas de inflação em torno da meta, e não mais no alvo central definido pelo governo, estimando IPCA de dois dígitos neste ano e mais perto do topo da meta em 2022. Desta maneira, o Copom está considerando que, diante do aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista.

O fato é que a inflação persistiu desde a última reunião do Copom, a economia deu sinais de desaceleração e o governo abraçou oficialmente a defesa de uma flexibilização da regra do teto de gastos na PEC dos Precatórios para conseguir acomodar mais gastos no ano eleitoral de 2022. O mecanismo, que limita a expansão anual dos gastos públicos, era encarado como a única âncora fiscal efetiva do País.

Especialistas se fixaram na declaração após a reunião que terminou na quarta-feira, que o Comitê irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. A alta já era esperada unanimemente pelo mercado, de acordo com pesquisa. O Banco Central, com os juros a 9,25% ao ano, fechará 2021 com a Selic 7,25 pontos acima da mínima histórica de 2%, nível atingido em meio à pandemia e que vigorou até março, numa tentativa de recolocar a inflação nos trilhos em meio ao galopante avanço de preços na economia. Mas, também especialistas financeiros alertam que trazer a inflação para a meta em 2023 será tarefa hercúlea, e impossível de executar no próximo ano de 2022. Porém, dizem igualmente que o BC manteve uma sinalização dura e não simplesmente jogou a toalha em relação ao ano que vem. Entendem que além dos 150 pontos-base, o Banco Central prevê repetir em fevereiro, continuar a subir em março e, se necessário, também após. A previsão é que a Selic vai para 12% ou um pouco acima.

A autoridade monetária também piorou suas projeções para o IPCA na última quarta-feira, alta de 10,2% em 2021 e de 4,7% em 2022, acima dos percentuais de 9,5% e 4,1% calculados no último Copom e acima das metas centrais de 3,75% e 3,5%, respectivamente, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Para 2023, a estimativa subiu a 3,2%, de 3,1% antes, contra meta de 3,25%. A situação piorou, certamente.