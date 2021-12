Investimentos aceleram a retomada econômica do RS

o caderno especial Anuário de Investimentos do RS 2021, ao reunir informações sobre os aportes anunciados e realizados no Estado ao longo deste ano Uma boa dose de otimismo, mas com base em dados objetivos da realidade. Foi isso que nos trouxe

Como mostrou o mapeamento de 150 projetos, estão em andamento R$ 50 bilhões em investimentos públicos e privados. É um sopro de esperança neste final de 2021 e também para o ano de 2022. Apesar dos desafios do momento, esse panorama mostra que há diversas iniciativas importantes em curso, que auxiliarão no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

Foi o quarto ano consecutivo em que o Jornal do Comércio enfrentou o desafio de mapear e consolidar os principais investimentos públicos e privados no Rio Grande do Sul. O Investômetro do JC mostra os aportes de muitos milhões de reais que foram anunciados, executados ou inaugurados ao longo de 2021.

O resultado é um panorama da movimentação da economia gaúcha, mostrando os setores que estão crescendo e impulsionando o desenvolvimento do Estado.

Como tem ocorrido nos últimos anos, a infraestrutura lidera os investimentos no Rio Grande do Sul, sendo um dos destaques a energia eólica. Os projetos são possíveis, também, graças a obras bilionárias em linhas de transmissão e subestações, que começaram há alguns anos no Estado, e que tiveram continuidade neste ano.

O segundo setor com mais investimentos em 2021 é a indústria. Mais uma vez, destaque para setores relacaionados ao agronegócio. Fábricas ligadas à atividade agrícola lideram os investimentos em um ano marcado pela supersafra de soja.

Esta movimentação também se reflete em algum nível de recuperação no mercado de trabalho do Estado, onde a indústria lidera na geração de empregos formais.

Por tudo isso, o cenário que se consolidou neste 2021, no campo dos investimentos, é alentador. Seja por iniciativas represadas durante a pandemia e que agora saem do papel, seja pelo esforço de empreendedores que conseguiram fazer crescer seus negócios, o Rio Grande do Sul teve aumento nos investimentos, tanto em quantidade quanto em valores.

Otimista com os números, o governador Eduardo Leite (PSDB) afirma que, com a retomada, o Rio Grande do Sul crescerá dois dígitos. É o que todos queremos para este ano, com certeza. E um 2022 ainda melhor.