Liberdade econômica melhora no Rio Grande do Sul

Foi o Rio de Janeiro o estado mais bem colocado no ranking do Índice Mackenzie de Liberdade Econômica (IMLEE) de 2021. Trata-se de índice elaborado pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica (CMLE), da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Ele tem por finalidade fazer a comparação de modelos estaduais brasileiros, visando fomentar o debate sobre a liberdade econômica no País, bem como estimular a adoção de políticas públicas que ampliem a liberdade econômica e permitam maior crescimento e prosperidade da economia brasileira e de seus cidadãos. Os estados que menos pioraram foram o Rio Grande do Sul, com menos 0,4%, e Minas Gerais, com menos 1,9%, justamente os que estavam, em 2020, bem abaixo na tabela. Já Sergipe e Roraima foram os estados que mais pioraram entre 2018 e 2019, com quedas de 36,8% e 36,2%, respectivamente.

O Rio de Janeiro, apresentando queda na pontuação, aparece em primeiro lugar, com 7,63 pontos, diante 8,01 em 2020, Espírito Santo em segundo com 7,29 pontos, contra 8,34 em 2019, e Pará com 7,13, de 8,20 anteriormente. O índice varia de zero, onde há menos liberdade econômica, a 10, com mais liberdade, sendo uma medida relativa de desempenho dos estados tendo como foco avaliar as condições para empreender em cada unidade federativa brasileira e o grau de interferência governamental. Os dados de 2021 são relativos às informações consolidadas de 2019. A melhora do Rio de Janeiro veio de trabalho próprio, é que tanto a variável de tamanho do governo quanto a regulação do mercado de trabalho apresentaram crescimento. O segundo motivo seria pela queda geral nos dados das outras unidades federativas, como o ocorrido em São Paulo, que perdeu muitos pontos na regulação do mercado de trabalho.

Para fazer a pontuação dos estados, as variáveis consideradas são o gasto dos governos subnacionais, a tributação nas unidades federativas e regulamentação e liberdade nos mercados de trabalho. A primeira, gasto dos governos subnacionais, é composta por três variáveis relacionadas às despesas do setor público como o consumo primário, custeio da máquina pública dos governos de uma mesma unidade da Federação, sendo o estado e todos os municípios de sua jurisdição, transferências e subsídios efetuados pelas esferas estadual e municipal da mesma jurisdição, e despesas previdenciárias.

Quando o Rio Grande do Sul está atraindo nada menos do que R$ 50 bilhões de investimentos neste 2021, é de se acreditar que o ano que vem teremos uma retomada plena da economia.