As cidades mais caras do mundo não estão no Brasil

Levantamento global indicou que o aumento da inflação e problemas de abastecimento elevaram preços nas 173 cidades pesquisadas. Tel Aviv, capital do estado de Israel, subiu ao topo como a cidade mais cara do mundo, pelo fato, segundo especialistas, da valorização da moeda de Israel, o shekel, em relação ao dólar dos Estados Unidos. Mas, ainda que Tel Aviv tenha sido considerada a cidade mais cara para se viver, o problema é atribuído às dificuldades na cadeia de suprimentos e que elevam os preços em todo o mundo. O levantamento é da Economist Intelligence Unit (EIU), da revista britânica The Economist. Em 2020, Tel Aviv estava em quinto lugar. Damasco, na Síria, devastada pela guerra civil, foi considerada a mais barata do mundo. A pesquisa comparou os custos em dólares americanos de mais de 200 bens e serviços em 173 cidades.

Segundo a EIU, os dados coletados em agosto e setembro mostraram que, em média, os preços subiram 3,5% em termos de moeda corrente, a taxa de inflação mais rápida nos últimos cinco anos. Os transportes registraram os maiores aumentos, com o custo do litro da gasolina aumentando 21%, em média, nas cidades estudadas. Os preços locais de cerca de 10% das mercadorias também aumentaram, sobretudo alimentos. A expectativa, segundo a EIU, é que o custo de vida aumente ainda mais em muitas cidades em 2022, enquanto as previsões inflacionárias devem contribuir para aumentos salariais, alimentando mais os reajustes dos preços. Mas, à medida que os bancos centrais - como acontece no Brasil - elevem as taxas de juros para conter a inflação, as altas de preços devem abrandar.

Quando há muitas críticas no Brasil, com razão, por conta da inflação alta, hoje passando dos 10% nos últimos 12 meses e com a desvalorização do real frente ao dólar, as três cidades brasileiras avaliadas no ranking - São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus - ficaram em posições de menor destaque. As duas primeiras empataram no 150° lugar, e Manaus ficou em 160°.

As cidades mais baratas do mundo estão no Oriente Médio, na África e nas partes mais pobres da Ásia. Já o topo do ranking é ainda dominado por cidades europeias e desenvolvidas da Ásia, enquanto as americanas e chinesas permanecem com preços relativamente moderados. Mas, a EIU divulgou que o levantamento continua sensível às mudanças provocadas pela pandemia do coronavírus.

Felizmente, o fato é que muitas economias de porte estão se recuperando pela vacinação contra a Covid-19. No entanto, as principais cidades do mundo ainda experimentam surtos de casos, levando a novas restrições sociais.