Auxílio Brasil pode reduzir o sofrimento de milhões

Com a aprovação pelo Senado, o Auxílio Brasil, programa social do governo federal sucessor do Bolsa Família, deverá pagar R$ 400,00 em dezembro. A medida provisória foi editada em agosto, mas, para virar lei em definitivo, precisava ser aprovada pelo Congresso até 7 de dezembro. Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram em 17 de novembro, mesmo dia em que o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial, instituído em razão da pandemia da Covid-19.O valor médio do Auxílio Brasil neste mês será de R$ 224,41 por família.

O governo, no entanto, quer pagar R$ 400. Para isso, contava com a aprovação da PEC dos Precatórios, proposta de emenda à Constituição, que passou em dois turnos no Senado. A PEC limita até 2026 o pagamento anual dos precatórios, que são dívidas reconhecidas pela Justiça. Com isso, o governo reduzirá o valor que terá de desembolsar nos próximos anos para cumprir essas decisões judiciais. Essa redução, somada a uma mudança na regra do teto de gastos, também prevista na PEC, deve abrir espaço superior a R$ 106 bilhões no orçamento. Parte desses recursos será usada para bancar o Auxílio Brasil.

Ocorre que a quantidade de pessoas beneficiadas pelo novo auxílio dependerá do orçamento disponível, em caixa, para o programa. Dessa forma, se o número de pessoas vulneráveis que precisarem do Auxílio Brasil for maior que o limite de gastos determinado pelo governo, parte dos que solicitarem o benefício não o receberá. Ao longo de 2022, se forem se formando novos cadastros, haverá uma fila, mas o Orçamento foi aprovado e haverá meios de atender a essas pessoas dentro do próprio ano. A indicação oficial diz que elas serão atendidas no ano subsequente. Então, sempre haverá uma fila que se forma com o compromisso de ser atendida com os recursos disponibilizados no Orçamento do ano seguinte, segundo explicou o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

Terão direito ao Auxílio Brasil famílias cuja renda familiar per capita mensal se situe entre R$ 105,01 e R$ 210,00 e famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105. Conforme a MP, famílias em situação de pobreza só serão elegíveis com gestantes, nutrizes ou pessoas com até 21 anos incompletos que tiverem concluído a educação básica ou que estejam nela matriculadas. A MP fixa como condicionantes para a manutenção da família como beneficiária a realização de exame pré-natal, o cumprimento da vacinação e o acompanhamento do estado nutricional, mais frequência escolar mínima.