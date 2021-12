A Reforma Tributária precisa ser aprovada

O Relatório Doing Business 2021, em sua versão Subnacional Brasil, divulgado em meados de novembro, mostra que há um esforço, em média, de 1.483 a 1.501 horas gastas por ano para preparar a papelada, declarar e pagar os impostos no Brasil. Mesmo dando um desconto pelo fato de que, de maneira geral, pagar impostos é algo antipático, mas, no nosso caso, os impostos são ainda mais indigestos para as empresas. São mais pesados e exigem um esforço de empresas e empreendedores para dispensar o tempo necessário ao pagamento e ainda dar conta do negócio em si. Na comparação com outros países é que vemos o tamanho desse dispêndio. No caso dos países que integram a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde estão algumas das nações mais desenvolvidas, a média gasta pelas empresas com obrigações tributárias é de 155,7 horas. Também no caso dos pares do Brasil no Brics - Rússia, Índia, China e África do Sul, a média é de 437,2 horas por ano.

Também o diagnóstico do Relatório Doing Business sobre a situação tributária brasileira indica que o motivo para a burocracia excessiva são leis complexas, requisitos fiscais complicados, incidência de vários tributos sobre o mesmo fato gerador e altas cargas tributárias. Como sabemos, quando a reforma tributária continua no Congresso sem o aval dos parlamentares, as iniciativas que surgem para rever algumas dessas falhas provocam efeitos que não duram muito além de notícias e opiniões, mas sem que algo prático seja feito para mudar o nosso modelo tributário.

Sabe-se, desde muito tempo, que a reforma tributária desejada concentraria esforços em tentar equacionar o problema das tributações sobre o mesmo fato gerador. Também há uma esperança coletiva dos empresários de que a reforma represente uma redução de impostos. Segundo o Instituto Fiscal Independente (IFI), hoje o peso dos tributos brasileiros representa nada menos do que 33% do Produto Interno Bruto (PIB). Mas, pelo relatório do Banco Mundial, esse índice é o dobro.

Uma empresa brasileira, segundo o estudo, entrega, ao ano, 65,3% de seu faturamento em tributos. Na OCDE esse índice é de 38,8%. No Brics, 47%. Na América Latina, 48,1%. O estudo para simplificar o modelo tributário vigente foi encomendado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, com o custeio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresa (Sebrae). Por isso, a esperança é a de que o governo federal esteja atento à posição atrasada do País no quesito tributação.