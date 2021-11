Black Friday traz esperança ao comércio lojista

A Black Friday se tornou uma das datas mais importantes do varejo brasileiro. Só em 2020 foram realizadas 7,6 milhões de compras online que passaram de R$ 5,1 bilhões de faturamento, número 31% maior do que no ano anterior, segundo dados de empresas especializadas no acompanhamento do setor varejista.

Para quem anuncia, a Black Friday começa meses antes da data, por isso é fundamental, segundo os analistas do comércio, pensar em iniciativas para ter sucesso na data, não só pensando no final de ano de modo geral, mas considerando que as ofertas podem ajudar um consumidor indeciso a comprar um produto ou marca nova que estava em dúvida, aumentando a base de clientes da empresa.

Igualmente, para muitos observadores da data, importada do calendário norte-americano, a Black Friday tem um diferencial que seria aquele no qual as pessoas se presenteiam a si mesmas mais do que em outras tradicionais, com troca de presentes, sendo o Natal a principal, quando as pessoas querem presentear às outras.

Isso faz com que as pessoas estejam propensas a gastar mais em um tíquete médio, representando para as marcas a oportunidade de novembro ser o mês de maior faturamento. Principalmente para quem tem produtos e serviços cujo processo de compra é de alto envolvimento e com valores de tíquete médio mais altos, é a data para ver as estratégias dos concorrentes e ter visibilidade junto aos clientes, explicam as entidades do comércio.

Também citam os analistas do varejo lojista que são três grandes tipos de compra que os consumidores fazem: as planejadas - em que o consumidor já tem uma ideia na cabeça e usa a data como oportunidade de comprar em uma condição comercial melhor; as por impulso, que incluem a oferta de algo que não estava nos planos do consumidor mas, como a condição é boa, acaba comprando, e a para estocagem, ou seja, produtos que usamos sempre mas não necessariamente planejamos comprar na data. Aqui entram, por exemplo, pacotes de 24 unidades de refrigerante, fraldas, produtos não perecíveis etc. Em resumo, os especialistas lembram que é essencial na Black Friday investimento com força e estratégia para que as pessoas encontrem suas ofertas.

Sendo assim, para ter uma Black Friday de sucesso é preciso planejamento e trabalho em time. Primeiro, é essencial planejar com a maior antecedência possível e empolgar o time de colaboradores nas lojas, pois ninguém faz uma Black Friday sozinho.