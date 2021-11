O segredo de devolver dinheiro para o consumidor

Muitos não entendem ainda como as empresas implantaram o popular cashback - devolução de dinheiro gasto em compras. Quando o modelo de vendas com devolução de um percentual dos gastos chegou ao Brasil, o que se questionava era como ganhar dinheiro ao devolver dinheiro? Pela tradução literal - e a língua inglesa cada vez fica mais em uso no comércio - a palavra cashback é explicativa por si só, ou seja, é dinheiro de volta. O conceito, introduzido por empresas dos Estados Unidos (EUA) de cartão de crédito no final da década de 1990, tinha como objetivo aumentar a fidelização de seus clientes na hora das compras. Logo de início, lojas participantes devolveram na fatura parte das quantias gastas pelos consumidores.

Com o passar do tempo, o mundo evoluiu na tecnologia e na maneira de vender. Assim, pesquisa do órgão de Centralização de Serviços dos Bancos, Serasa Experian, empresa que sistematiza os dados dos devedores do País, fazendo com que bancos e lojistas que efetuam vendas a crédito tenham mais garantias sobre o recebimento dos valores devidos em determinada compra ou transação, mostrou que 53% dos entrevistados têm a convicção de que oferecer cashback é fundamental para qualquer carteira digital ou plataforma de compras.

Tanto é assim que o mercado de cashback movimentou mais de US$ 108 bilhões ao redor do mundo, isso somente em 2020. No Brasil, o montante chegou a R$ 7 bilhões.

O cashback é, portanto, uma ferramenta de fidelização em que o consumidor é beneficiado diretamente no seu processo de compra. Hoje, as fintechs que dão dinheiro de volta oferecem em troca aos seus parceiros a aquisição de novos clientes por um custo menor e um marketing mais eficiente. Isso acontece porque tornando-se muitos consumidores, que antes não tinham preferência quanto a uma determinada marca, ao ganhar dinheiro de volta passam a associá-la com algo positivo, leais. Já, no segundo caso, o cashback direciona a compra do produto e possibilita a redução do orçamento de marketing das companhias, que muitas vezes gastam milhões em campanhas publicitárias, sem em contrapartida trazer o retorno esperado. Pesquisa realizada sobre o e-commerce nos 10 países com maior número de compras online mostrou que as recompensas em cashback aumentaram em 46% as vendas. No mercado pet brasileiro, por exemplo, o crescimento do cashback foi de 200% em 2020, se comparado com 2019, um bom negócio.