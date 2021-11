COP-26 termina sem ações práticas

O acordo fechado na Conferência do Clima (COP-26), em Glasgow, é pouco ambicioso diante da urgência de conter o aquecimento global e adia, mais uma vez, a solução para a catástrofe ambiental que se desenha para as próximas décadas. Essa é a avaliação de especialistas e organizações da sociedade civil sobre o resultado da negociação, que reuniu 197 países. Eventos extremos - como inundações, secas e incêndios - serão cada vez mais comuns, alertam cientistas. O presidente da COP-26, Alok Sharma, defendeu o encontro o qual, segundo ele e a divulgação oficial, continuará perseguindo a discussão de ações para conter o aquecimento global a 1,5ºC ante os níveis pré-industriais, com base nas metas do Acordo de Paris, assinado em 2015. Foram estabelecidas na COP regras para o mercado de créditos de carbono, com promessas de reduzir o desmate e as emissões do gás metano. Também houve avanços no texto final, citando, pela primeira vez em um documento, o esforço para a redução do uso de combustíveis fósseis.

Mas as expectativas de elevar verbas de países ricos para que nações pobres se adaptem às mudanças climáticas foram frustradas. Para especialistas brasileiros sobre o clima, o acordo foi pouco ambicioso, apenas com o artigo 6, que regula o mercado de carbono, mas ele não resolverá todos os problemas, afirmam, convictos. Em 2009, os países desenvolvidos haviam se comprometido a criar, até 2020, um fundo climático de US$ 100 bilhões, promessa não cumprida - o montante não passou de US$ 80 bilhões. O acordo de Glasgow fala em dobrar os recursos para essa finalidade, mas não detalha como serão os esforços. Assim mesmo, outros especialistas julgam que o fato de a COP 26 ter regulamentado o artigo 6 do Acordo de Paris, que trata do mercado de carbono, é positivo, uma vez que a questão se arrastava desde 2015. No entanto, a falta de definição e propostas concretas para financiar a mitigação e adaptação climática é um problema que marcará a edição da Escócia.

Por isso, há quem já tenha previsto, lá mesmo em Glasgow, que a salvação do clima foi adiada, mais uma vez, para 2022, quando o mundo voltará a se reunir em Sharm el Sheikh, no Egito. O fato é que o prazo para mantermos o aquecimento global em limites seguros para a humanidade está se encerrando. Quem sintetizou os resultados desta COP, que para muitos foram decepcionantes, foi a jovem ativista sueca, Greta Thunberg, que resumiu a reunião como um 'blá, blá, blá' inócuo.