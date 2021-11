Contrabando tira renda e emprego dos brasileiros

Sistematicamente, ocorrem apreensões de veículos nos quais são contrabandeados produtos eletrônicos e, mais ainda, drogas para o Brasil. Com a pandemia, mesmo com a repressão da Polícia Rodoviária Federal (RFF), das polícias militares e civis estaduais, tudo indica que aumentou a atividade de contrabandistas.

Mas temos a reação, com a campanha O Contrabando Rouba o Futuro dos Brasileiros. Nela são destacados o quanto o Brasil perde com o mercado de produtos ilegais. A iniciativa, lançada pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), revela os efeitos nocivos do contrabando para a sociedade e como a conscientização do cidadão é importante para combater os impactos destrutivos causados por essa prática.

O prejuízo econômico ao País com o avanço dos produtos ilegais cresceu 191% nos últimos sete anos. A perda passou de R$ 100 bilhões em 2014 para R$ 288 bilhões em 2020. É muito dinheiro que deixa de movimentar a economia de forma sustentável e próspera.

Muitos compram produtos contrabandeados mesmo sabendo de sua origem ilícita e dos prejuízos causados ao comércio estabelecido, que gera empregos e impostos, bem como à indústria de diversos setores.

O fato é que dos R$ 288 bilhões perdidos em 2020, ainda segundo levantamento do FNCP, quase R$ 91 bilhões foram impostos não recolhidos pelo governo que poderiam ter sido transformados em investimentos em saúde, educação e infraestrutura.

O setor que mais tem perdido com os produtos ilegais é o de roupas e acessórios, R$ 54 bilhões no Brasil em 2020. Na sequência, temos combustíveis com perdas que chegam aos R$ 26 bilhões e, logo após, produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria, com R$ 25 bilhões de prejuízo causado pelo contrabando.

A solução deve envolver medidas que afetem a demanda, reduzindo a vantagem que o produto ilícito tem sobre o produto legal em termos de preço. E combater a oferta, com a repressão a contrabandistas e sonegadores.

Porém, a repressão, sozinha, não conseguirá resolver o problema. Daí a importância de trazer o cidadão para uma postura ativa de ajudar a combater o problema.

Além da perda econômica, o contrabando faz com que as empresas brasileiras fiquem para trás na corrida de desenvolvimento porque é um movimento que acelera o processo de desindustrialização do Brasil.