O orçamento federal e o novo atrito entre os Poderes

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter suspensos os repasses do chamado "orçamento secreto". Com placar final de 8 votos a 2, a Corte ratificou a decisão em caráter liminar da ministra Rosa Weber.

O julgamento abre uma nova crise entre o Supremo, o governo federal e o Congresso Nacional. O Senado e a Câmara pediram a revogação da decisão da ministra Rosa Weber, que mandou suspender a execução das chamadas emendas de relator no orçamento de 2021.

Em contrapartida, a Advocacia do Senado argumentou que houve violação ao princípio da separação de Poderes e alegou que a decisão pode provocar danos irreparáveis às obras e serviços em andamento. Seria paralisada a execução de R$ 16,8 bilhões, dos quais R$ 7,5 bilhões são para a saúde.

A Câmara, em documento assinado pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), adotou tom semelhante, dizendo que a decisão afronta o princípio da separação de Poderes.

No recurso apresentado, o texto do Senado diz que o Judiciário não pode determinar que o Legislativo adote determinado procedimento na votação da lei orçamentária, muito menos suspender - em decisão monocrática e sem qualquer urgência -, ainda segundo o texto, determinada forma de execução orçamentária, porque tal ato constitui invasão das prerrogativas constitucionais estabelecidas, com ofensa, por corolário, ao princípio da separação dos Poderes, no que, em princípio está correto.

Já o argumento da Câmara foi bem parecido, salientando que o Judiciário não pode determinar que o Legislativo adote determinado procedimento na votação da lei orçamentária, porque tal ato constituiria invasão das prerrogativas constitucionais estabelecidas, com ofensa, por corolário, ao princípio da separação dos Poderes.

As emendas de relator compõem o que está sendo chamado também de orçamento paralelo, na opinião dos críticos da ação, e que estaria sendo usado pelo governo para turbinar emendas parlamentares de aliados no Congresso.

Como não há transparência sobre os gastos, também tem a alcunha de orçamento secreto.

Ora, com tantos problemas para serem solucionados, o que se quer é a convergência de metas e um ordenamento correto das instituições visando o bem comum.

Por isso, o atrito entre os Três Poderes, só traz prejuízos e atrasa a realização do que, realmente, interessa à nação. É preciso chegar a uma solução que garanta transparência ao orçamento e equilíbrio institucional para o País.