O consistente superávit do Brasil no comércio exterior

As bolsas caíram em muitos países, quando foi noticiado que o Produto Interno Bruto (PIB) da China desacelerou e cresceu 4,9% no 3º trimestre de 2021. A expectativa dos analistas era de uma alta de 5,1%, pois o PIB cresceu 7,9% no segundo trimestre de 2021.

Assim mesmo a balança comercial do Brasil continua apresentando bons superávits mensais o que é, mais do que certo, muito bom para a nossa economia, hoje enfrentando outros problemas generalizados.

A prova é que a média diária de exportação de soja do Brasil alcançou 206,79 mil toneladas até a terceira semana de outubro, alta de 70% ante 121,11 mil toneladas embarcadas ao dia no mesmo mês completo de 2020, segundo a Secretaria de Comércio Exterior.

Na contramão, a média diária de embarques de carne bovina despencou para 4,57 mil toneladas, contra 8,13 mil em outubro de 2020, em meio à suspensão de vendas para a China. Até outubro de 2021, o Brasil obteve um saldo comercial positivo de US$ 58,5 bilhões, sendo US$ 39 bilhões, ou 66,67%, com a China.

Até setembro passado, vendemos para os Estados Unidos US$ 22,3 bilhões, e importamos US$ 27,3 bilhões, gerando um saldo na balança comercial negativo para o Brasil de US$ 5 bilhões.

No caso do comércio com o gigante asiático, os grandes produtos exportados por nós para sustentar o saldo da balança comercial foram o minério de ferro e o petróleo, segundo o Indicador de Comércio Exterior da Fundação Getulio Vargas.

A China comprou 63% de todo o minério e 49% de todo o petróleo que saiu do Brasil. Sabe-se que 23% do Ibovespa, principal indicador da nossa Bolsa, é formado por ações ligadas a esses dois ativos: Vale e Petrobras.

Desta maneira, é por isso que o noticiário econômico acompanha com avidez os preços do petróleo e do minério de ferro, pois deles depende o nosso principal indicador.

É preciso, em razão do interesse comercial, acabar, definitivamente, com questiúnculas palacianas e ministeriais de Brasília com Pequim, como ocorreram principalmente em 2020 e início deste ano.

É do nosso interesse manter boas relações com os chineses. Mas, com a possível redução dos estímulos ao consumo na China, com a estabilização da economia pós-Covid 19, é esperada uma redução na taxa de crescimento e aumento das importações.