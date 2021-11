Energia cara no Brasil, os reflexos no PIB e empregos

O Brasil passou pela pior crise hídrica em quase um século. A importação de energia e a ativação das termelétricas fez com que o custo da geração aumentasse demais. Com isso, a alta no preço da conta de luz afetará o Produto Interno Bruto (PIB) do País em cerca de R$ 8,2 bilhões neste 2021.

Como consequência, a inflação sobre a energia elétrica deve resultar numa perda de 166 mil empregos no fim do ano. Quem chegou a esta dura realidade econômica foi a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A entidade do setor industrial previu um impacto de R$ 14,2 bilhões no PIB do ano que vem, ou seja, R$ 22,4 bilhões em dois anos. Além disso, a Confederação calculou as consequências dos custos de energia na geração de empregos, consumo das famílias e exportação.

Também a elevação dos juros para conter a inflação afeta de forma negativa os custos financeiros e o financiamento das empresas industriais como, de resto, de todo o setor produtivo.

O que mais preocupa, no estudo, é que o alto preço da energia poderá fechar postos de trabalho, sendo 290 mil empregos em 2022.

Em 2021, o consumo das famílias se reduzirá em R$ 7 bilhões e, em 2022, a redução será de R$ 12,1 bilhões. Ora, essa é uma consequência, como citado, da pior crise hídrica do País em quase um século, por conta de uma seca que atingiu diversas regiões da nação.

Nas regiões Sudeste e Centro Oeste, que concentram 70% de toda a água do Brasil, o nível médio dos reservatórios é inferior a 20%. Para funcionar, reservatórios de água de usinas hidrelétricas devem operar com, pelo menos, 10% da sua capacidade.

Ainda segundo a CNI, a expectativa é que a conta de luz das famílias subirá 6,77% em 2021 e 18,8% em 2022, com a criação da bandeira de escassez hídrica e os reajustes das tarifas de energia. Esses aumentos devem provocar redução do consumo das famílias em

R$ 7 bilhões em 2021 e de R$ 12,1 bilhões em 2022, a preços de 2020.

A energia por meio de hidrelétrica é uma fonte barata e o Brasil sempre teve essa vantagem, pela abundância de água. Com a seca, o País teve que partir para outras fontes de energia, principalmente as termelétricas, que são muito caras, daí o aumento do preço da energia.

Mais uma prova da necessidade de que o Brasil invista, cada vez mais, na geração de energia eólica e solar, pois somos o país que mais tem exposição solar e um dos que mais tem vento no litoral - tanto que estamos com grandes projetos em energia eólica.

Não podemos ficar mais dependentes das hidrelétricas, como até agora.