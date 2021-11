As contas públicas de Porto Alegre para o próximo ano

O aumento das receitas municipais previsto para 2022 na Lei Orçamentária Anual (LOA) apresentada à Câmara de Vereadores mostra um crescimento de R$ 1,2 bilhão em receita. Segundo os técnicos municipais, o importante é que a LOA para o ano que vem tem previsão de equilíbrio fiscal.

As metas prioritárias da prefeitura para 2022 continuarão sendo a zeladoria da cidade, recuperação do Centro Histórico e os serviços básicos. O pós-pandemia é uma grande preocupação, deixando apreensivos setores do comércio e serviços da Capital, além de parte da população que sofreu com a pandemia da Covid-19.

O Imposto Sobre Serviços (ISS) aparece no orçamento como a maior receita em recursos próprios da prefeitura prevista para 2022, com uma arrecadação de

R$ 1,36 bilhão, crescimento de R$ 236 milhões, correspondente a 21,3%. Mas também o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem expectativa de arrecadação de R$ 941 milhões, um aumento 17,59%.

Nas transferências correntes, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) se destaca em valores nominais, chegando a R$ 882,9 milhões.

Ao final, a LOA destaca que o suporte das finanças municipais no ano que vem será o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), uma elevação de 21,92%.

Os gastos com a folha de pessoal, incluindo ativos e inativos, serão os de maior peso, chegando a R$ 4,7 bilhões. Os recursos para investimentos alcançarão R$ 835,8 milhões.

A lei orçamentária prevê receitas e despesas que ultrapassam pouco mais de R$ 9,15 bilhões na Capital em 2022. Há muitas demandas ainda do Orçamento Participativo e que terão uma fatia de recursos para que sejam atendidas, o que, por certo, agradará porto-alegrenses em diversos bairros da cidade.

Ora, a cidade que queremos normalizada totalmente para o ano que vem depende, evidentemente, do trabalho municipal, o qual, por sua vez, também está atrelado aos recursos que estarão disponíveis.

Cuidar da cidade e, muito mais, das pessoas é o grande desafio no pós-pandemia que estaremos enfrentando em 2022. Está claro, desde já, que o ideal é sempre buscado, mas a realidade impõe que se faça o possível.

Tudo indica que o ano que vem, será melhor, tanto do ponto de vista econômico quanto em relação à situação das contas públicas. Espera-se que essa projeção se torne realidade em 2022.