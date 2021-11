A decisão de parcelar precatórios e pagar o Auxílio Brasil

Com 312 votos a favor e 144 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, o texto-base do relator Hugo Motta (Republicanos-PB), da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 23/21. Conhecida como PEC dos Precatórios, que limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela Taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos, a PEC é a principal alternativa do governo para bancar o Auxílio Brasil, o programa que deve substituir o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial.

Foi uma vitória do governo, que pretende usar os cerca de R$ 90 bilhões para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400,00. Com a aprovação, houve mais calma nos mercados, tanto no dólar como na curva de juros.

Precatórios são dívidas do governo com sentença judicial definitiva, podendo ser em relação a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que o poder público seja derrotado. Por isso, para os que têm precatórios, a medida é antipática. Para quem apoia a decisão, a aprovação é algo bom, pois houve o compromisso de dividir os pagamentos em 40%, 30% e 30%, respectivamente, em 2022, 2023 e 2024. Além disso, será criada a renda básica. Mas, para os críticos da decisão haverá insegurança jurídica para o Brasil, pois o precatório é decisão judicial sobre dívidas da União, estados e municípios, sendo que o pagamento dos precatórios dos professores será em três vezes, mesmo que a Justiça manda pagar em uma vez, o que gerou muitas críticas.

Cerca de R$ 50 bilhões irão para o programa Auxílio Brasil e R$ 24 bilhões para ajustar os benefícios vinculados ao salário-mínimo. Dos R$ 90 bilhões devidos em precatórios, cerca de R$ 17 bilhões devidos decorrem de falhas, de erros cometidos em governos passados, com quase 20 anos, quando começaram as ações.

Pelo menos foi dada uma solução, mesmo com críticas e elogios, para implantar o Auxílio Brasil. A fome continua a martirizar milhões de brasileiros e não havia dinheiro disponível.

Furar o teto dos gastos trouxe uma onda de desaprovação. A PEC dos Precatórios, longe de ser o ideal como solução, pelo menos permitirá uma ação executiva logo, minimizando as agruras pelas quais tantos de nossos conterrâneos estão passando. Não é o ideal, evidentemente, que será a volta da retomada ampla da economia, com a geração de empregos formais. Mas, isso ainda está no horizonte de 2022 em diante.