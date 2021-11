Brasil terá a quinta geração de telefonia móvel em 2022

O serviço de telefonia móvel tem avançado de maneira constante nos últimos anos. Agora, estamos na quinta geração e o Brasil dará um grande passo com a licitação do 5G na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em Brasília. A expectativa é com as propostas das empresas habilitadas a concorrer em diferentes modalidades de operação e localidades.

Como já é uma boa realidade em 65 países e 1.662 cidades, a telefonia móvel de quinta geração (5G) será uma realidade em 2022 no País. A concorrência realizada na Anatel terá envelopes com as propostas das empresas habilitadas a concorrer em diferentes modalidades de operação e localidades.

Grandes operadoras de telefonia, como Claro, TIM e Telefônica (Vivo) participarão, mas também outras 12 empresas deverão se apresentar, segundo o esperado.

Técnicos do setor esperam que o Tesouro Nacional arrecade R$ 3,06 bilhões, caso os lotes sejam leiloados na sua totalidade nesta quinta-feira.

Esses recursos, relativos às outorgas, terão um impacto direto nas finanças do governo, mas é possível que até R$ 50 bilhões sejam movimentados com a venda dos espaços de radiofrequência em 5G, sendo R$ 7,57 bilhões para atender à demanda de internet para a rede de educação básica.

Outros R$ 39,1 bilhões compõem o restante dos investimentos obrigatórios constantes do edital, incluindo uma rede exclusiva para a área governamental em Brasília.

A licitação prevê para o vencedor prazo de operação de 20 anos prorrogável por mais 10, sendo, segundo a Anatel, a maior oferta de espectro da história da agência. No entanto, no início, somente serão beneficiadas pelo serviço de 5G as capitais e as grandes cidades brasileiras.

A grande novidade da tecnologia é a transmissão de altas taxas de dados e em baixa latência, ou seja, no menor espaço de tempo possível, com segurança e confiabilidade.

Na ampla gama de possibilidades a serem exploradas, há aplicações eficientes para o desenvolvimento de serviços destinados a diversas atividades econômicas, como operação remota de máquinas, operação de máquinas por outras máquinas, procedimentos em telemedicina e transmissão de vídeos em alta resolução.

O 5G é um passo mais do que importante para agilizar as atividades econômicas no Brasil.