O novo patamar da taxa básica de juros no País

O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) passou de 6,25% para 7,75%. A elevação recebeu críticas de algumas entidades do setor produtivo. Em geral, há a preocupação de aumentar o risco de recessão econômica para o ano que vem.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avaliou que a decisão prejudica a retomada do emprego e a recuperação da economia. Assim, a alta na taxa deve desestimular o consumo para desacelerar a inflação.

Ao mesmo tempo, a Associação Comercial de São Paulo vê aumento de custos para o comércio e o setor produtivo em geral. A entidade considera que a decisão do Copom não se justifica, já que os preços estão sendo pressionados por problemas de oferta, como alta nos combustíveis e na energia.

Com o último movimento de aperto monetário, o Brasil voltou a ter a maior taxa de juros real, já descontada a inflação, do mundo, considerando as 40 economias mais relevantes.

O medo com o aumento do risco fiscal que ronda as contas governamentais estaria exigindo uma escalada agressiva nos juros, para estancar a inflação e o estouro dos gastos acima do teto. Alguns especialistas financeiros já projetam que, em 2022, a Selic estará nos dois dígitos, com a mesma intenção, debelar a inflação, o que, até agora, não foi conseguido, mesmo com as altas anteriores.

Para muitos economistas, o aumento da taxa Selic foi inevitável, com a inflação dos últimos 12 meses elevada, acima de 10%. Preveem que, em 2022, a inflação possivelmente vai mais uma vez furar o teto da meta. A questão que se põe é que a alta poderá comprometer a recuperação econômica, ainda fragilizada.

Entidades dizem que aprovação das reformas administrativa e tributária se tornou inadiável e inegociável para manter as contas públicas equilibradas e resgatar a confiança dos empresários. A próxima reunião do Copom, a última do ano, está agendada para os dias 7 e 8 de dezembro. Em nota, o colegiado já informou que deve reajustar o índice em 1,5%, fechando o ano com a Selic a 9,25%.

A última vez em que o Copom tinha elevado a Selic em mais de 1 ponto percentual foi em dezembro de 2002. Na ocasião, a taxa tinha passado de 22% para 25% ao ano, com alta de 3 pontos. É, portanto, o maior nível dos juros básicos da economia do governo Jair Bolsonaro.

Quando o presidente chegou ao poder, a Selic estava em 6,5%. O medo é de que a inflação persistente, tanto para consumidores como para os produtores, possa prejudicar a continuidade da retomada da economia em 2022.