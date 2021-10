A importância da COP-26 para reduzir o aquecimento global

O 26º encontro da Conferência das Partes da Convenção, a COP-26 , em Glasgow, na Escócia, será de 31 de outubro a 12 de novembro. Faz parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, cujo primeiro encontro aconteceu em 1995. COP é a abreviatura de Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, um evento que acontece anualmente, mas foi adiado em 2020 por causa da pandemia.

As metas que serão discutidas não são nada fáceis de serem implementadas. Mudança mais rápida para uso de carros elétricos, acelerar a eliminação da energia a carvão, cortar menos árvores e proteger mais pessoas das mudanças climáticas. Ativistas pedirão o fim do uso de carvão, US$ 100 bilhões de financiamento climático por ano e fazer com que todas as vendas de carros novos sejam de zero emissões entre 14 e 19 anos.

A Terra está aquecendo por causa da emissão de combustíveis fósseis pela ação humana, apontam cientistas. Eventos climáticos extremos ligados às mudanças climáticas, como ondas de calor, alagamentos e incêndios florestais, estão se intensificando. A década passada foi a mais quente já registrada, e governos concordam que uma ação coletiva urgente. Se os riscos climáticos se tornassem realidade, essa situação geraria US$ 105 bilhões em perdas financeiras para as empresas somente da América Latina, de acordo com um estudo da Carbon Disclosure Project (CDP) Latin America.

Haverá muita discussão, com prós e contras, entre os líderes mundiais, sobre as compensações para países em desenvolvimento afetados pelas mudanças climáticas. Países ricos prometeram US$ 100 bilhões por ano para ajudar nações mais pobres até 2020.

Mas, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a meta não foi alcançada. Espera-se saber o comprometimento da China na COP-26 em reduzir a sua produção de combustível fóssil, pois é o país mais poluidor do mundo e tem investimentos em plantas de energia à base de carvão pelo mundo todo.

Muita pressão pelo fim da indústria de carvão, dos carros movidos a gasolina e diesel e pela proteção da natureza. Os países em desenvolvimento vão pressionar por financiamento para os próximos cinco anos, para ajudá-los a se adaptar ao aumento das temperaturas. Qualquer resultado que não contemple todos esses elementos será considerado insuficiente. A humanidade tem que alcançar metas para que nossos bisnetos possam viver em um ambiente saudável. É um sonho, mas tem que virar realidade até a metade deste século XXI.