Manter alunos no sistema escolar é fundamental

Manter os alunos frequentando salas de aula, no retorno presencial às escolas, é fundamental, como, aliás, é fundamental toda a educação, a base do progresso e do futuro do País.

Desta forma, o lançamento de programa do governo do Estado para evitar a evasão escolar na rede pública merece elogios.

O governador Eduardo Leite (PSDB) enfatizou que o programa Todo Jovem na Escola passa a oferecer, além do turno regular, oficinas pedagógicas no turno inverso, com os estudantes recebendo três refeições diárias.

O programa é para crianças e adolescentes de baixo poder aquisitivo, dando-lhes maior qualidade de ensino, ampliando, com metodologias diversificadas, os conteúdos da base curricular.

Em paralelo, haverá a distribuição de absorventes, alcançando 53 mil alunas entre 12 e 20 anos, nos meses restantes de 2021 e em todo 2022. Também serão distribuídos, em parceria com a Receita Federal, 6.065 celulares, para atividades escolares remotas.

Igualmente haverá uma inédita bolsa estudantil, de

R$ 150,00 mensais, visando a permanência dos estudantes na escola e a conclusão do Ensino Médio pelos jovens, pois, com a Covid-19 e o desemprego, muitos deles foram buscar atividades, geralmente informais, para ajudar no sustento familiar, abandonando os estudos.

A bolsa estudantil, segundo o governador, é um estímulo para chamar os estudantes de volta à sala de aula, pois, além de recursos financeiros, de dinheiro no Cartão Cidadão da família por aluno, são necessárias a presença, a participação e uma frequência de 80% nas aulas.

A expectativa é beneficiar 79,7 mil estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, com idade entre 15 e 21 anos. Beneficiados terão que atender aos critérios de renda do CadÚnico e estar regularmente matriculados no Ensino Médio da rede estadual de ensino.

O pagamento da bolsa estudantil começará em dezembro próximo, após aprovação do projeto na Assembleia Legislativa. O investimento total previsto é de R$ 180 milhões até o final de 2022.

Quando tanto se insiste no aprimoramento educacional do País, a iniciativa acaba mostrando a reação diante da pandemia na área educacional. É uma ação importante. Com certeza, os frutos serão muitos e bons para o Rio Grande do Sul, em não muito tempo.