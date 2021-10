Aulas presenciais marcam a volta gradual da rotina

Com cerca de 19 meses com aulas não presenciais, alunos estudando pelo modo virtual, colégios vazios e o medo da pandemia do coronavírus rondando mestres e alunos, a volta das aulas presenciais dá um sinal vigoroso pela normalidade em todo o Brasil. O Ministério da Educação lembra, quando do retorno das atividades curriculares de maneira plena, que a pandemia da Covid-19 trouxe consigo desafios para toda a sociedade, causando impactos para as políticas públicas e muitas incertezas em relação aos desdobramentos das ações de saúde. Na educação, o efeito tempestivo da suspensão das aulas fez com que professores e alunos tivessem que se ajustar rapidamente às novas formas de ensinar e aprender. Nesse contexto, o uso das tecnologias e as aulas remotas emergiram como alternativas para dar seguimento às atividades escolares. Agora, tanto no Brasil quanto em diferentes países, há a retomada das aulas presenciais, justificada pela importância da educação escolar para o desenvolvimento intelectual, social e emocional das crianças, dos jovens e das famílias. Nesse sentido, é necessário preparar a comunidade escolar, alunos, professores, gestores, famílias e o entorno escolar, algo fundamental para que, realmente, a educação funcione junto à mocidade, em todos os níveis, chegando às universidades.

Porém, os protocolos básicos devem continuar nas escolas, para que a doença não volte a atacar, principalmente àqueles que merecem a proteção total do sistema de ensino, junto com as famílias, que são os jovens. A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou normas técnicas de segurança em saúde e recomendações de ações sociais e pedagógicas a serem observadas pelos integrantes da comunidade escolar em todo o mundo. O Ministério da Saúde tem guia específico, com documentos e sugestões pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Importante é que, neste retorno, prepondere o esforço coletivo de diferentes entidades que estão no entorno da escola, bem como a participação dos profissionais da atenção primária à saúde e de especialistas das instituições de ensino superior para auxiliar no entendimento de problemas relacionados não só à Covid-19, mas também aos reflexos dessa pandemia. Se com educação formal a vida profissional e os empregos de todos não estão fáceis, imagine-se o que será daqueles que, após a pandemia, carecerem dos currículos, desde os básicos até os universitários.