A importância do teto de gastos e a fome de milhões

O teto de gastos no serviço público federal foi proposto em 2016 pelo então presidente Michel Temer. O setor da economia na época era comandado por Henrique Meirelles. Após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pelo Congresso Nacional, o teto de gastos começou a vigorar em 2017.

Com isso, foi limitado o aumento de grande parte dos gastos públicos à inflação registrada em 12 meses até junho do ano anterior. Agora, a proposta de mudança nas regras levou a uma crise interna justamente de integrantes do Ministério da Economia, contrários à mudança de regras.

Com o pagamento de auxílio de R$ 400,00 aos mais carentes, mas sem ter verba específica no orçamento da União, ideias nada ortodoxas em termos de orçamento público começaram a ser ventiladas.

Inicialmente com valor previsto de R$ 300, o Auxílio Brasil passou para R$ 400, de acordo com o ministro Paulo Guedes, da Economia, para compensar a alta do preço dos alimentos, da energia elétrica e do gás de cozinha.

Ao criar o teto de gastos, a intenção básica e salutar da equipe econômica era deixar as contas públicas sob controle e, assim, permitir que a Selic, a taxa básica de juros da economia, fique mais baixa. Quando a regra foi proposta, havia um clima de insegurança na economia do Brasil, em decorrência dos aumentos dos rombos registrados nas contas públicas.

Em 2020, o governo aprovou outra alteração na regra do teto de gastos, que proporcionou o pagamento do auxílio emergencial. Por meio de PEC, ficou determinado que sempre que os gastos obrigatórios da União superarem 95% da despesa total sujeita ao teto de gastos, serão acionados, de forma automática, alguns gatilhos de contenção, para evitar descontrole fiscal.

Ora, é o mínimo que se espera de um governo responsável, mas também das empresas de todos os tamanhos e áreas com bom gerenciamento financeiro, e chegando até às famílias, onde o orçamento doméstico tem que ter despesas iguais ou até um pouco abaixo da receita, seja de salários ou outras fontes.

Pois o governo reviu o teto de gastos para garantir o auxílio. Muita gente está, literalmente, passando fome no Brasil. Estabeleceu-se o problema, manter o limite do teto e não ajudar aos que precisam, com críticas gerais, ou furar o teto dos gastos e distribuir o benefício financeiro para matar a fome de milhões de brasileiros.