A CPI da Covid no Senado e os próximos passos

Depois de meses de depoimentos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, mais conhecida como CPI da Covid, encerrou suas oitivas e debates, com a apresentação do relatório final.

Para opositores do atual governo, o presidente da República, Jair Bolsonaro tem responsabilidade pelas mais de 600 mil mortes causadas pela pandemia do coronavírus no Brasil.

O texto do relator Renan Calheiros (MDB-AL) tem muitas acusações a diversas pessoas, incluindo Jair Bolsonaro. Antecipando-se a um julgamento pelo Judiciário, o vice-presidente da CPI da Covid do Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro na pandemia podem lhe render 78 anos de prisão.

Do Palácio do Planalto, sobre o que a CPI aponta contra ele, o presidente afirmou que que ela não produziu nada além de ódio e rancor. Estava claro desde muitos meses que haveria grupos de apoio e muitas críticas ao trabalho dos órgãos de saúde federais.

Que o Brasil viveu uma tragédia, disso não resta dúvida pelo número de mortes, ainda que outros países, da mesma forma, também tenham perdido e continuem a ser afetados por números novamente alarmantes da pandemia.

Nas acusações do relator, constam frases ditas pelo presidente ao longo da pandemia sobre a doença, desde que ela iniciou até os períodos mais agudos.

No entanto, até quase o final de 2020 não havia vacina comprovadamente eficaz à disposição para ser aplicada. Quando a imunização em massa começou no Brasil e em outros países, os números de infectados, hospitalizados e que morreram pela Covid-19, caiu muito, como prova de que a vacina era - como ainda é - o remédio certo para proteger ou pelo menos minimizar os danos à saúde causados pelo coronavírus.

No regimento do Senado, o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito não pode ultrapassar o período da legislatura em que for criada.

O relatório da CPI da Covid terá que ser aprovado pela comissão e, então, enviado ao procurador-geral da República, Augusto Aras. Após análise, caberá a ele avaliar se, de fato, aceita os requerimentos de criminalizar Bolsonaro, pedir abertura de inquérito e posteriormente oferecer denúncia contra o presidente.

Mas não se espere desfecho para breve. As instâncias e os recursos são muitos e ainda há o componente político no Congresso Nacional.