Desoneração da folha de pagamento e empregos no País

A possibilidade da desoneração da folha de pagamentos está em vigor desde 2011 e beneficia os 17 setores que mais empregam no País ao reduzir os encargos cobrados sobre os salários dos funcionários. A política de benefício fiscal terminaria no fim de 2020, mas o Congresso decidiu prorrogar a medida até 31 de dezembro 2021, sob o argumento de que os efeitos da pandemia seriam agravados para setores beneficiados pela medida, como construção civil, tecnologia da informação, transporte coletivo urbano rodoviário e metroviário, comunicação e têxtil.

O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, vetou a medida, a pedido da equipe econômica, mas o Congresso Nacional derrubou o veto.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, presidida pela deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), deve analisar um outro projeto de lei, que prorroga o benefício até 2026. Antes da decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de suspender o julgamento, Kicis declarou que iria aguardar a decisão do Supremo sobre o caso para pautar a proposta no colegiado.

Moraes apresentou um pedido para que a pauta seja retirada do plenário virtual - plataforma em que os ministros depositam seus votos ao longo de uma semana, sem discussões mais aprofundadas - e retomada presencialmente em julgamento no Supremo.

Observadores da cena política projetam que o presidente do STF, Luiz Fux, a quem cabe decidir a data para realização do julgamento, tende a não retomar a discussão neste ano. A questão é que a pauta até o fim de 2021 já está definida e não comporta grandes mudanças sem que outras ações fiquem pendentes de decisão.

No entanto, a postergação do julgamento para o ano que vem fará com que a ação perca objeto, ou seja, não tenha mais sentido de ser analisada porque o prazo estabelecido pelo projeto, de 31 de dezembro de 2021, já terá expirado. Nesse caso, o pedido do governo nem sequer seria julgado.

Uma ala do Supremo avalia que a manutenção da desoneração da folha de pagamento de setores estratégicos para a economia do País afeta negativamente a arrecadação da União e tende a produzir efeitos negativos nas contas públicas.

A análise é acompanhada pela ideia de que a Corte não deve impor derrotas sucessivas ao governo, sob o risco de gerar desequilíbrio nos cofres e na relação institucional, ao passo em que assuntos como os precatórios seguem travados.