O ICMS no Brasil e os combustíveis

A Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, projeto que institui uma nova metodologia para a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelos estados e o Distrito Federal sobre combustíveis. O diploma legal estabelece um valor fixo para a cobrança do ICMS.

A matéria ainda precisa passar pelo Senado para virar realidade, mas já é alvo de reclamações dos governos estaduais, e com razão. Pelo texto, ficam obrigados os estados e o Distrito Federal a especificar a alíquota cobrada do ICMS de cada produto pela unidade de medida adotada, seja litro, quilo ou volume, e não mais sobre o valor da mercadoria, como ocorre atualmente.

A proposta torna, na prática, o ICMS invariável frente às oscilações no preço dos combustíveis e de mudanças do câmbio. O alto valor da gasolina foi apontado como o principal fator de elevação da inflação, que passou dos limites projetados tanto pelo Banco Central quanto pelo governo federal, com reclamações de norte ao sul do País, com razão. De acordo com o IBGE, a gasolina acumula alta de 39,60% em 12 meses, o diesel, 33,05%, e o etanol, 64,77%.

Segundo o texto aprovado, poderá ser criada uma média dos últimos dois anos e, sobre esta média, multiplica-se o imposto estadual de cada estado, com total liberdade para cada um. Depois de muitas discussões, as mudanças estabelecidas pelo projeto poderão resultar em uma redução do preço final praticado ao consumidor de, em média, 8% para a gasolina comum, 7% para o etanol hidratado e 3,7% para o diesel B. As alíquotas de ICMS para gasolina variam entre 25% e 34%, dependendo do estado.

No caso do Rio Grande do Sul, já foi anunciada uma perda anual de R$ 1,5 bilhão, caso o novo cálculo do ICMS entre em vigor. E isso deverá se repetir nos estados e no Distrito Federal. Com a nova legislação, as alíquotas serão definidas pelos estados e Distrito Federal para cada produto a partir da unidade de medida adotada, no caso o litro para os combustíveis. As alíquotas serão fixadas anualmente e vigorarão por 12 meses a partir da data da publicação.

Cabe ressaltar que caberá apenas aos estados arcar com a redução forçada do preço dos combustíveis, neste caso. Tanto Petrobras quanto governo federal manterão seus ganhos na produção dos combustíveis. O fato é que a petroleira acompanha o preço internacional do óleo, sem esquecer ainda a valorização cambial que ajuda a compor o custo final na bomba.

Para quem precisa da gasolina para trabalhar - como motoristas de aplicativo, taxistas e outros profissionais - fica difícil aceitar qualquer argumento na hora de entender o preço de quase R$ 7,00 cobrado por litro, como ocorre nos postos de Porto Alegre. A carga tributária nunca foi pouca no País e parece que só aumenta, sempre repercutindo nas contas das famílias.