Pandora Papers expõem líderes de 35 governos

Não é, a rigor, nenhuma novidade, que muitas pessoas preferem colocar suas poupanças milionárias nos chamados paraísos fiscais. São países com tributação diferenciada e legislações que não permitem acesso às informações pessoais dos acionistas e a formação societária de pessoas jurídicas, tudo em sigilo. Com isto, estes países atraem investimentos internacionais, estimulando suas economias.

Qualquer brasileiro pode constituir uma empresa no exterior ou ser acionista. Deve apenas declarar no Imposto de Renda a participação e informar ao Banco Central valores superiores a US$ 1 milhão de dólares.

É preciso desmistificar a ideia de que todos que constituem "offshores" são sonegadores e corruptos. Muitos usam essas empresas para benefícios como patrimônio em outras moedas, proteção contra oscilação do câmbio, facilitação da sucessão familiar, juros mais baixos, financiamentos internacionais e redução de impostos. Mas, jamais uma lista tão grande chegou ao conhecimento público como no Pandora Papers.

São 35 líderes mundiais e 300 funcionários públicos, incluindo Paulo Guedes, ministro da Economia, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, na lista. Ambos dizem que seguiram a legislação brasileira - que não considera ilegal o que fizeram, desde que declaradas as quantias ao Imposto de Renda e que os investimentos sejam realizados antes de ocuparem cargos públicos. No entanto, a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu apuração para investigar as offshores ligadas aos dois.

Ainda não se sabe a origem do vazamento do Pandora Papers - os dados vem sendo investigados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos - ICIJ, na sigla em inglês -, entidade sem fins lucrativos baseada em Washington nos Estados Unidos, e que reúne jornalistas de centenas de países.

Mais de 600 repórteres de 117 países vêm trabalhando há mais de um ano na análise dos dados. A demora se deveu, em parte, porque os documentos estavam em diversos idiomas e em formatos que dificultavam sua leitura. São 12 milhões de documentos de 14 empresas de serviços financeiros em países como as Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Belize, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Cingapura e Suíça.

De qualquer forma, no caso de Guedes e Campos Neto, espera-se que esclarecimentos sejam dados e convençam por quais motivos constam na investigação. É o que todos brasileiros querem e desejam.