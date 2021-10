Alta de combustíveis se tornou vilã da inflação no País

Desde que a Petrobras passou a adotar a paridade do preço internacional dos combustíveis para a venda no Brasil, a discussão não acaba mais. Tanto o valor do petróleo, hoje em torno de US$ 80 o barril, quanto a cotação do dólar e a cobrança interna de impostos entraram no debate. Fato é que a alta dos combustíveis se tornou vilã da inflação no País.

A gasolina, referencial maior para os usuários, está em torno de R$ 6,30 o litro em Porto Alegre, o que traz muitas reclamações. O pior, no entanto, é o reajuste no preço do óleo diesel - que já supera 50% neste ano -, usado pelos caminhões transportadores de mercadorias, muitos alimentos e outras utilidades, fazendo com que a consequência seja aumento da inflação.

Pressionado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), declarou que discute, junto com líderes da base do governo, alternativas para minimizar o aumento dos combustíveis. As ideias passam desde a definição de alíquota fixa do ICMS cobrado pelos estados até a possível criação de um fundo de estabilização dos preços.

Lira pautará a discussão em torno de um projeto de lei complementar que altera a forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. A proposta, de autoria do governo, foi apresentada em fevereiro deste ano e prevê que seja estabelecido um valor fixo de cobrança.

O ICMS é um tributo estadual e incide, no caso dos combustíveis, sobre gasolina, diesel, etanol, gás natural, gás de cozinha (GLP), entre outros. Entretanto, para governadores, será difícil aceitar a queda na arrecadação estadual em meio a tantos problemas e gastos decorrentes da pandemia da Covid-19. No Rio Grande do Sul, cabe ainda observar que a alta na alíquota para 30% de ICMS sobre combustíveis termina em dezembro - em 2022, volta para 25%.

De acordo com a Petrobras, 16% do preço final do diesel, que é o combustível usado no transporte de carga, representa o custo do ICMS. Mais 6,9% desse custo são formados por impostos federais, como PIS/Cofins e a Cide, mas atualmente zerada no diesel.

A fatia que fica com a Petrobras representa 52,1% do preço final do diesel. Na composição da gasolina, cerca de 33,4% é a realização da Petrobras e os impostos federais e estaduais representam cerca de 39% do preço final do litro. Os demais custos são representados por distribuição e revenda e pelo custo do biodiesel, que variam dependendo do combustível.