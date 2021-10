Fabricar vacinas deve ser uma prioridade brasileira

O governo federal espera que o Brasil alcance autonomia na produção de vacinas a partir de 2022 com a construção do Centro Nacional de Imunização, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Não que, para outras moléstias, não tenhamos imunizantes mais do que aprovados e até exportados, no caso da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.

Mas a meta agora é ter aqui a produção do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). Na semana passada, foi lançada, em Belo Horizonte, a pedra fundamental para o início do projeto, que terá um aporte de R$ 50 milhões da União e R$ 30 milhões do governo de Minas Gerais.

O Brasil deve entrar em nova fase em relação às vacinas contra a Covid-19 com a entrega das primeiras doses 100% nacionais. É o resultado do acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz e que permitirá justamente a produção nacional do IFA da vacina de Covid-19. Atualmente, o Brasil só produz a vacina com o IFA importado.

Nesse sentido, a Fiocruz já recebeu a primeira remessa dos bancos de células e de vírus necessários para o início da produção nacional do IFA. Dessa forma, a expectativa é de que em até quatro meses seja reduzida a dependência de insumos para imunizantes vindos de outros países, como a China.

No ano passado, o governo assinou documento preliminar de encomenda tecnológica que fixou parâmetros para a aquisição de doses da vacina Oxford/AstraZeneca e para a transferência de tecnologia à Fiocruz, que passou a atuar como uma parceira no consórcio. O 1º lote de doses da Oxford/AstraZeneca foi importado. Em seguida, a Fiocruz passou a fazer o envase e finalização do processo a partir do recebimento dos ingredientes farmacêuticos ativos vindos da China.

O melhor, quando ainda temos precauções e infecções pela pandemia, é que a estrutura de fabricação já recebeu certificado de boas práticas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A fase seguinte é o treinamento e preparação do IFA a ser produzido no Brasil.

Com 211 milhões de habitantes num imenso território e tendo laboratórios que fabricam, há anos, imunizantes, justamente a Fiocruz e o Butantan, não podemos ficar à mercê - como já ocorreu - da boa vontade de outros países. Se houve demora - e houve mesmo - na compra de vacinas e na campanha contra a disseminação da Covid-19, que sirva de lição. Pandemias não são novidade nem no Brasil e menos ainda no mundo. Por isso, estar preparado e fabricar vacinas conforme vão surgindo as doenças é o melhor que podemos e devemos fazer.