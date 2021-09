A gradual retomada da atividade econômica no Brasil

O que todos desejam está se confirmando, ainda que de maneira lenta. Estimativas confirmam que ainda neste 2021 a retomada da economia seguirá ritmo de crescimento no pós-pandemia com destaque para o segundo semestre do ano.

Nota-se, pela movimentação nas ruas, após meses de confinamento, ainda que mantendo os protocolos básicos como o uso de máscara, lavagem seguida das mãos e sem aglomerações, que a economia nacional demonstra uma retomada do crescimento.

As exportações brasileiras responderam positivamente, contribuindo para a retomada, batendo o recorde com um crescimento de 36% no primeiro trimestre de 2021.

Porém, ainda há desafios a serem superados com vistas à retomada da economia. Com a pandemia e o descalabro socioeconômico que o País provou, não é fácil projetar como será o ano de 2022.

Entretanto, há dois meses que os dados são alentadores, começando pela vacinação alcançando cerca de 75% da população com pelo menos uma dose, o que não é pouco, pois somos 211 milhões de brasileiros.

Está previsto que o País terá desafios com a imprevisibilidade gerada pela pandemia. Investir em serviços personalizados e com maior qualidade, bem como enxugar o orçamento, reduzindo gastos com a adoção do home office e com a digitalização de processos, será, o grande desafio da indústria brasileira.

Já é possível identificar que, enquanto alguns segmentos devem ter uma alta sustentável, outros encararão uma retomada lenta. A economia do Brasil foi intensamente impactada por uma crise sanitária sem precedentes, causada pelo cenário atípico da pandemia do novo coronavírus, iniciada no País em fevereiro de 2020.

Diante das medidas de isolamento social, foi escancarado um cenário de desigualdade social e de crise econômica que já era preocupante. Com o tempo e o relaxamento das medidas de isolamento social, setores puderam retornar atividades gradativamente.

O desafio, então, a partir da reabertura, será como enfrentar a crise econômica e a instabilidade política que o País está vivenciando, na tentativa de retomada da economia ao patamar pré-pandemia.

Com a volta do público liberada no futebol, será reforçada a sensação coletiva de que estamos retomando a rotina de antes da pandemia do coronavírus.

É o que todos querem, mas com os protocolos mantidos.