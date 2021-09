A importante ligação entre Rio Grande e São José do Norte

Os municípios de Rio Grande e São José do Norte devem receber uma boa notícia neste ano, com a finalização do estudo de viabilidade para a construção da ponte ligando as duas cidades. Trata-se de pleito de 50 anos, o que é uma constante quando de obras rodoviárias no Rio Grande do Sul.

A previsão é de que o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental deve apontar a alternativa viável para a estrutura. A ponte terá extensão de 3,8 quilômetros, com custo de R$ 350 milhões.

Atualmente, a travessia é feita por grandes lanchas, com filas de espera e um custo considerado alto pela maioria das cerca de 2,7 mil pessoas que realizam a travessia diariamente.

Aspiração de muitas décadas, a ponte é hoje uma meta da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande e São José do Norte e da Comissão Regional Pró-Ponte Rio Grande-São José do Norte.

Tanto que entregaram pedido pela obra ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Um ministro que tem dado prioridade à finalização de obras públicas antes de começar outras. No documento, foi salientado que a ponte tem muita importância para o desenvolvimento região Sul do Estado, bem como para o turismo.

Integrantes da Comissão Regional Pró-Ponte Rio Grande-São José do Norte têm a expectativa de que governador Eduardo Leite (PSDB), sendo de Pelotas - cidade na qual foi vereador e prefeito, ou seja, conhecendo bem a região -, tenha a dimensão da importância da obra e garanta aporte financeiro do Tesouro. Mas os recursos também poderão chegar pelo governo federal e inclusive por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Tanto o prefeito Fábio Branco (MDB), de Rio Grande, quanto a prefeita de São José do Norte, Fabiany Roig (PSL) têm feito conversações e pleitos em prol da obra. A prefeita Fabiany Roig lembrou que, com a rota turística entre Torres e o Chuí, a ponte será de fundamental importância, com a chegada de novos empreendimentos e terminais portuários de uso privado, segundo ela informou à imprensa pelotense.

Portanto, uma obra que precisa ser considerada prioritária entre tantas outras que aguardam a sua concretização ou finalização. O governador Eduardo Leite, ainda nesta semana, esteve no Litoral Norte, autorizando obras viárias, reafirmando seu compromisso de terminar o que for possível.

Agora, que venha a ponte.