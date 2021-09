Os preparativos para os 250 anos de Porto Alegre

Em março de 2022, Porto Alegre festejará 250 anos. Selo comemorativo e calendário da programação foram revelados no domingo, junto ao Monumento ao Expedicionário, pelo prefeito Sebastião Melo e o secretário extraordinário para os 250 anos, Rogério Beidacki.

O prefeito afirmou desejar que as solenidades marquem a retomada da cultura, do Baile da Cidade e de outros eventos. A programação terá mais de 200 atrações que se estenderão até 31 de dezembro de 2022. Diversos materiais que serão distribuídos para entidades parceiras, comércio e população terão o selo oficial.

Aconteceu em 26 de março de 1772 a criação da Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Foram 60 casais portugueses açorianos em 1752, trazidos por meio do Tratado de Madri, que iniciaram o povoado.

Os açorianos ficaram no então Porto de Viamão, como foi, primeiramente, a denominação de Porto Alegre. Mas, um ano após, o nome passou para Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre.

Em 24 de julho de 1773, a cidade foi denominada de capital da capitania. O crescimento veio em 1824, quando Porto Alegre viu a chegada de grandes contingentes de alemães, mas também de espanhóis, judeus e libaneses.

Um enfrentamento bélico marcou a história da cidade. O combate na ponte da Azenha, em 20 de setembro de 1835, deu início à Guerra dos Farrapos, que se prolongou até 1845.

Mas, no mês em que tivemos a Semana Farroupilha sendo festejada, convém lembrar o que dizem historiadores como Sérgio da Costa Franco, no caso do título Leal e Valorosa que Porto Alegre ostenta no brasão de armas e na bandeira. Ele foi concedido em 1841 pelo reconhecimento à lealdade ao Império do Brasil por resistir a um cerco dos rebeldes farroupilhas, que durou mais de mil dias.

Somente na madrugada de dia 14 para o 15 de junho de 1836 que um grupo de prisioneiros políticos encarcerados conseguiu libertar-se e retomar o controle de Porto Alegre para o Império brasileiro, expulsando o exército Farroupilha que dominava a cidade desde 20 de setembro de 1835.

A data da reação legalista em Porto Alegre - 15 de junho - chegou a ser considerada feriado na cidade, decisão que foi revogada mais tarde.

Hoje, com quase 1,5 milhão de habitantes, a Capital do Estado trata de vacinar a todos contra Covid, inclusive chegando nos adolescentes.

É essa cidade, com sua rica história, que chega aos 250 anos.