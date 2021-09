Facilitar contratações para gerar milhares de empregos

O presidente Jair Bolsonaro defendeu a apoiadores a flexibilização da septuagenária Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Mesmo em meio a tantos problemas, o País criou 316.580 vagas com carteira em julho, 7º mês de saldo positivo.

Embora ainda tenhamos mais de 14 milhões de desempregados no País, é fato que, mês após mês, estão sendo gerados novos postos de trabalho formal, com uma recuperação gradual da economia após o auge da pandemia.

Uma reforma trabalhista simplificando relações de trabalho ajudaria a criar mais empregos, com menos encargos aos empregadores. As leis postas sempre são - segundo idealizadores - para proteger o trabalhador. Porém, esquecem que o custo deve ser suportado pela empresa ou qualquer empregador. Isso também, é claro, acaba sendo repassado nos preços dos produtos.

A pandemia acelerou a alta dos preços, com os inevitáveis prejuízos que gerou com a necessidade do resguardo dos brasileiros contra a Covid-19, a proibição do funcionamento de diversos setores da economia, tudo aliado aos períodos de seca ou de enxurradas que prejudicaram diversas regiões do País com forte produção agropecuária, elevando os preços dos insumos e do que era produzido, especialmente alimentos.

Não se pode responsabilizar esse ou aquele governante, não diretamente, pela inflação, que já pode superar 10% em 2021. Será o reflexo da estagnação de tantas atividades, do fechamento de negócios, da parada de produção em indústrias muito importantes, como a automobilística, entre tantas outras.

Nos combustíveis temos exemplo clássico, pois o que a Petrobras cobra um terço do que é repassado aos consumidores pela gasolina nos postos. É uma discussão na qual os entes governamentais acabam se enfrentando e jogando a responsabilidade uns nos outros, mas sem dar solução, pois ninguém quer - e não pode - perder arrecadação. Pesa ainda a cotação internacional do petróleo.

Resta aguardar, como está acontecendo, que a economia volte a operar fortemente, com a queda dos casos de Covid-19, com algumas recidivas, mas que, segundo especialistas, não vão interromper, no médio e longo prazos, o fim da pandemia que atormenta a tudo e a todos.

É esse o anseio de todos nós e que será, mais dia ou menos dia, alcançado, para a felicidade geral da nação.