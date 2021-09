Redução de alíquotas do ICMS: uma boa notícia

Com a entrega do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) na Assembleia Legislativa, na terça-feira, o governador Eduardo Leite confirmou que, em 2022, as alíquotas do ICMS retornarão aos patamares anteriores aos de 2016, quando foram majoradas para atenuar a crise financeira do Estado. A alta terá fim a partir de 1º de janeiro de 2022.

Deste modo, alíquotas de energia, combustíveis (incluindo a gasolina) e telecomunicações irão baixar de 30% para 25%. Já as alíquotas gerais reduzem de 17,5% para 17%. O Rio Grande do Sul terá a menor alíquota modal praticada no País, equiparando-se a estados que aplicam valor de 17%.

É uma excelente notícia, principalmente em um momento no qual a escalada da inflação é motivo de preocupação. Conforme o mais recente Boletim Focus do Banco Central, o mercado já prevê o IPCA em 8% no fim deste ano, bem acima da meta, de 5,25%. Boa parte desta elevação é creditada aos preços administrados, como de combustíveis e energia elétrica, que não param de subir.

Os aumentos da gasolina vêm pressionando o IPCA. Em agosto, o índice avançou 0,87%, a maior taxa em 21 anos. Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE subiram, com destaque para transportes. Puxado pelos combustíveis, esse ramo registrou a maior variação (1,46%) e o maior impacto (0,31 ponto percentual) no mês.

Desde janeiro, o setor de combustíveis (etanol, gasolina e diesel) acumula aumento médio de 50% no preço na bomba. Em muitos municípios, o litro da gasolina comum já passa de R$ 7,00. Na Capital, o preço médio, hoje, é de R$ 6,40. Na primeira semana de janeiro era de R$ 4,50 - em nove meses, subiu 43%.

Na energia elétrica, a folga no ICMS irá ajudar o consumidor a reduzir o gasto mensal, que tem subido após sucessivos aumentos nas bandeiras tarifárias. A seca que atinge as hidrelétricas no País obrigou o governo a manter acionadas usinas térmicas, cujo custo energético é muito maior. Essa situação deve perdurar nos próximos meses e novos aumentos não estão descartados.

No caso do governo gaúcho, a previsão é que o Estado terá, no ano que vem, R$ 50,1 bilhões em receitas e R$ 53,3 bilhões em despesas. No primeiro semestre de 2021, as receitas do ICMS tiveram crescimento de 28%. Para compensar, o governo contará com recursos oriundos das reformas, privatizações, ICMS da CEEE-D, medidas de contenção de gastos e o crescimento do PIB.