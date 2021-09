A Expointer, a força do agronegócio e o PIB gaúcho

A Expointer foi encerrada ontem com ares de retomada. Além da presença de público, os negócios deram uma boa mostra de que o agronegócio vai bem, especialmente pela venda de máquinas agrícolas. É um retorno gradual, que deve ter resultados ainda melhores em 2022.

Além da presença de dezenas de marcas no setor de máquinas, a exposição no Parque Assis Brasil, em Esteio, teve mais de 4 mil animais. O desfile de campeões consagrou a genética e o trabalho feito por criadores.

Também houve comemoração com a volta do público ao pavilhão da agricultura familiar, que no ano passado operou apenas no formato drive-thru. Agora, os visitantes puderam ir até as bancas para comprar produtos da agricultura familiar.

O público que foi a Esteio pode aproveitar os produtos coloniais, pães, bolos, cucas, doces e chimias, salames, queijos, conservas, licores e embutidos, entre outras iguarias.

Para além da feira agropecuária, o Rio Grande do Sul também colhe boas notícias com o agronegócio na economia.

O Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho no 2º trimestre registrou uma alta de 2,5% em relação ao trimestre anterior de 2021, demonstrando que o ritmo de alta da economia se manteve. Quando a comparação é feita com o mesmo período do ano passado - auge da pandemia - os dados mostram um avanço de 27,7%. E a agropecuária segue puxando a economia gaúcha.

Resultados ainda influenciados pela supersafra de verão, em que foram colhidos mais de 20 milhões de toneladas de soja. Paralelamente, o trabalho dos pequenos produtores também avança. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em documento de 2020, a agricultura familiar se destaca na produção dos alimentos, como milho, raiz de mandioca, pecuária leiteira, gado de corte, ovinos, caprinos, olerícolas, feijão, cana, arroz, suínos, aves, café, trigo, mamona, fruticulturas e hortaliças.

E, nesse momento de celebração das diferentes atividades agropecuárias, vale lembrar também que 13 de setembro é o Dia Mundial do Agrônomo, momento de homenagear todos esses profissionais que atuam direta ou indiretamente no setor agropecuário, contribuindo com avanços importantes. São cuidados com o solo, novas tecnologias e ações que contribuem para melhorar a produtividade e fazer a produção do campo avançar a cada dia.