Os desafios de uma reforma tributária para o Brasil

A Câmara dos Deputados concluiu a votação da reforma do Imposto de Renda. O texto segue agora para o Senado. Entretanto, o País aguarda uma reforma tributária completa.

Manutenção da carga tributária global, combate à sonegação, redução de distorções e fins de privilégios, simplificação e menos custos, segurança jurídica, neutralidade nas decisões econômicas, foco no estímulo ao investimento e geração de empregos.

Técnicos do Ministério da Economia citaram que estes são os pilares que nortearam a modelagem da segunda fase da reforma tributária, já entregue ao Congresso Nacional, mas ainda sem definição pelos parlamentares.

Todas as medidas apontadas pelo Ministério da Economia foram explicitadas, ponto a ponto, aos congressistas.

Para os técnicos, um dos critérios mais importantes trata de promover mudanças, mas sem gerar aumento da carga tributária. Ou seja, de um lado foram sugeridas medidas que reduzem a tributação, e, paralelamente, propostas que compensam essa retração.

A meta da reforma tributária, que tem duas etapas e que são complementares, é manter o equilíbrio da carga tributária, com efeito nulo do ponto de vista do total da arrecadação. As mudanças propostas pelo governo focam no critério da progressividade, ou seja, fazer com que quem ganha mais, pague mais, e quem ganha menos, pague menos.

A ideia tem por escopo básico reduzir o peso tributário de quem ganha menos, sendo uma das principais medidas apresentadas a correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Pela proposta, quem recebe até R$ 2,5 mil estará isento, o que já foi aprovado na Câmara. Hoje, a faixa de isenção - congelada desde 2015 - vai até R$ 1.903,98. Pela proposta, mais de 5,6 milhões passarão a ser considerados isentos.

Há também mudanças para pessoas jurídicas, cuja nova proposta de tributação é alvo de críticas, embora o texto ainda precise passar pelo Senado.

Mas o fato é que a reforma tributária esperada vai muito além do Imposto de Renda. Espera-se uma simplificação dos impostos no Brasil, com maior racionalidade.

Entretanto, o tempo passa e o tema vai sendo postergado, o que pode impedir a conclusão da votação, considerando que 2022 é ano eleitoral, e qualquer pauta ou agenda mais complexa tem dificuldades de tramitação e aprovação no Legislativo.