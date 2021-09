Tudo pronto para a Expointer da retomada

Durante toda a semana houve a recepção e inspeção dos animais de argola, ou seja, os de exposição, participantes da 44ª Expointer que será aberta neste sábado, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Ao todo, a feira contará com 4.057 animais, sendo 2.825 de argola e 1.232 rústicos.

Para a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, a Expointer concretizada é tudo o que desejamos. Os animais de provas e os rústicos inscritos na Expointer poderão ingressar durante todo o período do evento. Os expositores e funcionários das cabanhas e fazendas que acompanharão os animais passarão por triagem feita por equipe de saúde e terão que apresentar o exame RT-PCR ou antígeno negativo ou não detectável para Covid-19 para acessarem o parque.

Todos os animais que participam da Expointer foram inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial. Em torno de 100 profissionais, entre veterinários, zootecnistas e técnicos agrícolas, estarão envolvidos na recepção sanitária, emissão de documentos e oficialização de julgamentos, entre outras tarefas.

Os animais estão com Guia de Trânsito Animal (GTA) e demais documentos zoosanitários, como exames e atestados conforme a espécie e categoria animal, e devem estar na validade, além de portar atestado emitido por médico veterinário garantindo as boas condições sanitárias dos animais, segundo o médico veterinário Paulo Coelho de Souza, chefe do Serviço de Exposições e Feiras da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Para os animais suscetíveis à febre aftosa procedentes de outros estados é exigido o cumprimento da legislação federal pertinente, ou seja, a Instrução Normativa Mapa 48, de 14 de julho de 2020. Os animais procedentes de outros países terão que cumprir a legislação federal pertinente.

O número presencial de público foi diminuído bastante nesta edição, a fim de evitar aglomerações e a possível transmissão do coronavírus. A Expointer 2021 será a feira da retomada, recebendo público limitado. Depois da edição totalmente digital em 2020, a feira agropecuária poderá receber até 25 mil pessoas diariamente, entre visitantes, expositores e trabalhadores em geral. A venda de ingressos ocorre apenas online.

Se não é como nos moldes tradicionais, esta edição da Exposição Internacional de Animais tem a expectativa de ser um símbolo da retomada plena da economia gaúcha, começando pela agropecuária. Que tudo corra bem e tenhamos muito o que festejar dia 12, no encerramento da Expointer.