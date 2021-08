Avaliação do Banco Central e indicadores fiscais no País

Apesar de certo pessimismo por alguns setores da economia nacional, há melhora nos indicadores fiscais do Brasil. E quem assegura isso é o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Ele ainda ressalta que a visão do pano de fundo para a dívida bruta pode ser considerada muito melhor do que há alguns meses. E isso não somente por causa do impacto da inflação.

Campos Neto lembrou que há muita divulgação, o que chamou de ruídos, dizendo que o mercado, ou seja, todos os setores da economia e os agentes, precisam olhar para além do ruído.

Igualmente frisou que a expectativa para o resultado primário no próximo ano é de um número muito próximo do que foi imaginado antes da pandemia.

São boas e animadoras interpretações, principalmente por virem da autoridade maior do Banco Central, quando muitos dizem que a inflação, neste 2021, não será menos do que 7%.

As preocupações nas últimas semanas que dizem respeito, ainda segundo ele, à questão fiscal, são decorrentes da percepção do mercado de que a PEC dos Precatórios e a própria reforma do Imposto de Renda tinham como principais objetivos viabilizar um Bolsa Família mais robusto no ano que vem.

Coube ao presidente Jair Bolsonaro dizer que os auxílios financeiros que o governo promoveu e ainda está pagando não poderão ser mais como em 2020, pela falta de recursos financeiros da União.

O Brasil está passando por um movimento fiscal que teve alguma melhora. Campos Neto afirmou, categoricamente, que os números estão melhores do que o mercado tem tomado como verdade.

Uma das grandes preocupações nas últimas semanas tem sido a evolução da dívida bruta, que tem uma previsão de que alcance 82,1% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, conforme dados do Boletim Focus, colhido pelo BC junto a economistas. Entretanto, em novembro de 2020, a expectativa era maior, chegaria a 95,8% do PIB.

Porém, não se pode ignorar a preocupação com a inflação, principalmente sobre os alimentos. Tanto que o Índice dos Preços ao Consumidor no Atacado (IPCA) para 2022 subiu em relação às projeções da autoridade monetária. O mercado espera uma inflação de 3,93% para 2022, enquanto o BC estima um IPCA de 3,5% em seu cenário básico.

Por tudo, não se pode ampliar pessimismo sem dados concretos. É preciso ter responsabilidade e manter a cautela.