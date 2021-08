Paralimpíada é exemplo de superação humana

Quando recém se assistiu, em Tóquio, mais uma edição dos Jogos Olímpicos, uma exaltação do esporte, da resistência, de ir mais rápido, mais alto e mais forte, juntos, eis que agora temos a superação individual quase suprema.

A Paralimpíada de Tóquio 2020/2021 - sintetizada na frase Unidos pela emoção - foi iniciada, com 4.400 atletas. O evento esportivo vai até o dia 5 de setembro, com o Brasil tentando se colocar entre os primeiros no quadro de medalhas.

Os atletas têm classificações de acordo com os tipos de deficiências - visual, física... São compostas de letras, as siglas, que se referem à modalidade ou à deficiência e números que indicam o grau de comprometimento. Atletas com deficiência intelectual só competem na natação e no atletismo.

Apesar de competições para pessoas com deficiência ocorrerem desde o século XIX, foi após a Segunda Guerra Mundial que ocorreu maior impulso, com o uso das mobilidades para reabilitação de soldados e civis. Londres recebeu os Jogos Olímpicos em 1948 e houve, no dia da cerimônia de abertura, uma competição de tiro com arco, sendo o embrião dos Jogos Paralímpicos, que foram oficializados em 1960, em Roma, com a participação de 400 atletas em oito modalidades.

Desde 1988, a Olimpíada e a Paralimpíada ocorrem na mesma sede. Nesta edição, na cerimônia de abertura, os porta-bandeiras do Brasil foram Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evelyn Oliveira, do bocha, ambos medalhistas de ouro na Rio-2016.

São 22 esportes na capital japonesa, começando pelas competições de atletismo em geral. As novidades desta Paralimpíada são taekwondo e badminton.

O Brasil enviou sua maior delegação, com 260 atletas. A expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro é a de permanecer no top 10 do quadro de medalhas, assim como nas últimas três edições, e alcançar o 100º ouro brasileiro, pois temos 87 até agora.

O Brasil estreou nos Jogos Paralímpicos na edição de 1972, que ocorreu em Heidelberg, na ainda Alemanha Ocidental. As primeiras mulheres brasileiras competiram na edição seguinte, em 1976, em Toronto, no Canadá, quando o Brasil conquistou a primeira medalha.

Os dois maiores medalhistas brasileiros das Paralimpíadas têm mais de uma dezena de pódios: Daniel Dias possui 14 ouros, sete pratas e três bronzes na natação e competirá em Tóquio, enquanto Ádria Santos, que competiu entre 1988 e 2008, tem quatro ouros, oito pratas e um bronze. Estamos unidos no reconhecimento aos atletas nesta Paralimpíada.