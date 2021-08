A educação precisa de uma atenção especial no Brasil

Com a pandemia assolando o Brasil e chegando a quase dois anos, um dos setores muito afetado no mundo todo foi a educação. Entre nós, não foi diferente e milhões de alunos ficaram sem aulas presenciais por quase todo o ano passado. Agora, com a chegada da variante Delta, muitos continuam no modelo híbrido.

Alguns países avançaram no estudo sobre os impactos do momento nos modelos de ensino aplicados até então. Após esse tempo de observação, ensaiaram e já executam um plano sistemático para preservar o aprendizado em todas as faixas de ensino, mas, sobretudo, para enfrentar problemas que o fechamento repentino de escolas e universidades expôs.

Enquanto outros países se reorganizaram de forma estruturada para conceber novas alternativas para educação, no Brasil, ainda não está clara uma política nacional que priorize o futuro da educação no cenário pandêmico.

Nos Estados Unidos, a pandemia expôs as lacunas e discrepâncias do investimento em tecnologias da educação e agora se busca um sistema de ensino alternativo. A ruptura repentina do sistema presencial de ensino escancarou a inércia geral de gestores públicos na busca por compreender os benefícios do sistema remoto de ensino como alternativa.

No Brasil, o mesmo efeito foi claramente sentido. Falta investimento em internet banda larga nas escolas e capacitação de professores para uso de tecnologia e ferramentas digitais, inexistência de um plano alternativo ao modelo presencial de ensino, e tantos outros gargalos expostos pela pandemia seguem colocando a educação no País com problemas.

O Brasil segue alterando o pouco que se previu para o modelo alternativo de educação remota - EAD, regulamentada há 14 anos, mas com poucos avanços concretos na gestão da educação.

A situação atual aumenta ainda mais a desigualdade no País, com relação ao acesso à educação. É necessária a formatação de projeto para a preservação do ensino.

Ou o Brasil se inspira nas estratégias adotadas em outros países em educação, ou seguiremos na retaguarda, à espera de que o modelo presencial de ensino retorne nos moldes anteriores à pandemia.

O que o mundo já viu e que o Brasil precisa ver é que o ensino virtual e o uso de tecnologias para educação são fenômenos irreversíveis e que não haverá futuro próximo com prioridade de investimentos para o ensino totalmente presencial. É preciso avançar em direção ao futuro.