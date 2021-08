O domínio Taleban e o futuro incerto no Afeganistão

Com a confusão no aeroporto de Cabul, a fuga em massa de pessoas com medo do governo talibã, com mulheres desesperadas, eis que o porta-voz do novo governo, Zabihullah Mujahid, prometeu que mulheres vão poder trabalhar e estudar, mas obedecendo a lei islâmica, a sharia. Outra promessa foi a de que o Afeganistão não vai ser usado como base para ataques terroristas, como em setembro de 2001. Foi quando o grupo terrorista Al-Qaeda, sob o comando de Osama bin Laden, atacou os Estados Unidos com aviões civis, no maior atentado terrorista da história, vitimando quase 3 mil pessoas, principalmente nas Torres Gêmeas, em Nova Iorque.

Passados 20 anos, o Talibã tomou o Afeganistão em menos de um mês, com o Exército afegão de 300 mil homens fugindo de seu caminho. O presidente Ashraf Ghani seguiu para o Tajiquistão. Uma geração de mulheres e meninas afegãs que cresceram em uma época mais liberal agora podem enfrentar repressão. Há cerca de 1,6 milhão a mais de mulheres empregadas no Afeganistão do que havia 20 anos atrás. O medo é de que toda a liberdade conquistada seja revertida.

Mulheres têm que usar burca, que cobre o corpo, com uma treliça estreita à altura dos olhos, conforme ordenado. Nas ruas, sempre acompanhadas por um homem.

Nos 20 anos desde 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos gastaram mais de US$ 2 trilhões na guerra do Afeganistão, ou cerca de US$ 300 milhões por dia, durante duas décadas. O valor inclui US$ 800 bilhões em custos diretos de combate e US$ 85 bilhões para treinar o derrotado Exército afegão.

O custo maior foi em vidas, uma vez que morreram 2.500 militares dos EUA no Afeganistão e quatro mil civis prestadores de serviços. Mais 69 mil policiais militares afegãos, 47 mil civis e 51 mil combatentes da oposição mortos. Hoje, milhares de intérpretes e suas famílias aguardam vistos para os EUA.

Milhões de cidadãos norte-americanos se perguntam, há anos, por qual motivo seu país se envolveu diretamente com a morte de milhares de seus soldados no Vietnã e, depois, no Afeganistão, sendo derrotado em ambas as guerras. Até agora, respostas fracas, motivos político-ideológicos e afirmação de supremacia não confirmada nos campos de batalha. Que pelo menos fique a lição, mais uma, de que impor governos pela força das armas não é a solução definitiva. A História prova desde Alexandre, o Grande; dos conquistadores "Mugal" da Ásia do Sul; dos czares russos e o recente governo comunista; do Império Britânico e, recentemente, dos Estados Unidos.