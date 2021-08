Novo programa de refinanciamento de dívidas com a União

Foi aprovado pelo Senado o novo programa de renegociação de dívidas para devedores da União. A previsão é perdoar até 90% de juros multas e o parcelamento em até 12 anos dos débitos de natureza tributária e não tributária. O prazo de adesão vai até 30 de setembro.

Poderão ser pagos ou parcelados os débitos vencidos até o último dia do mês anterior à entrada em vigor da lei. As parcelas terão valores reduzidos nos três primeiros anos. O programa precisa passar pela Câmara Federal, para onde já foi encaminhado na semana passada.

Haverá a possibilidade de renegociação para pessoas físicas e empresas, inclusive àquelas que se encontram em recuperação judicial e submetidas ao regime especial de tributação.

De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o projeto foi apresentado em 2020. Tamanha facilidade para os devedores é proposta em função da turbulência econômica e social provocada pela pandemia do coronavírus. Mas, com os cofres da União tendo que bancar auxílios diversos, como o emergencial e o novo Bolsa Família, no Ministério da Economia de Paulo Guedes, as reações foram contrárias, ainda mais em se tratando de dívidas.

Mas o ministro Paulo Guedes sinalizou para um projeto de renegociação de dívidas tributárias, alertando, no entanto, que um programa neste sentido não poderia ser tão abrangente. O problema maior que é contestado pelos técnicos é que o programa permitirá a renegociação de dívidas para quem não foi afetado pela crise da Covid-19 ou para quem lucrou durante o período.

Também preocupa o impacto fiscal decorrente do texto, que será enorme, sendo, a rigor, uma despesa sem fonte de recursos que fará estourar, outra vez, as contas públicas, que estão deficitárias desde 2014, situação negativa para qualquer governo.

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), diz que o novo programa de refinanciamento das dívidas (Refis) oportuniza um aumento da arrecadação imediato, com significativos recursos à União, decorrentes da adesão maciça dos devedores.

Empresas que aderirem ao programa terão modalidade de liquidação diferente conforme a queda de faturamento entre março e dezembro de 2020 em comparação com igual período de 2019. Quanto maior a queda de faturamento, melhores serão as condições de pagamento da dívida. Débitos incluídos no programa não poderão fazer parte de qualquer outra modalidade de parcelamento por 12 anos.