Os desafios para a recuperação econômica do Brasil

O ritmo de recuperação econômica do Brasil está em fortalecimento. Ao mesmo tempo, houve desaceleração nas grandes economias do mundo. E isso quem aponta são os Indicadores Compostos Avançados (CLIs) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de abril a agosto deste ano, a partir da crise da Covid-19.

Esse sistema de indicadores sinaliza pontos de virada do ciclo econômico, como flutuações de produção ou da atividade econômica em relação ao seu potencial de longo prazo.

O Brasil aparece de novo como o único grande país com índice acima de 100, fase que aponta para expansão. Segundo técnicos da OCDE, esse índice não é uma medida do grau de crescimento da atividade econômica e sim da perspectiva do ciclo de crescimento, portanto, positiva.

Durante a pandemia, foi preciso criar políticas públicas que ajudassem a sociedade a evitar os impactos econômicos. É mais do que evidente que a redução da taxa de desemprego no mercado de trabalho será fundamental para que o Brasil sustente o fôlego dessa recuperação econômica.

A recuperação, segundo prega o ministro Paulo Guedes, da Economia, se dá no formato da letra V, pois depois da queda há o retorno das atividades econômicas, como está acontecendo, ainda que de maneira lenta.

Para muitos economistas, o auxílio emergencial foi fundamental na recuperação. Graças a esse benefício, os setores varejistas conseguiram equilibrar e mesmo manter vendas e apresentar um desempenho melhor na flexibilização do isolamento social.

O óbice que desponta é a chegada de variantes ao Brasil, fazendo com que atividades possam vir a ser restringidas novamente. Mas tudo indica que a volta da economia continuará, ainda que de maneira mais lenta do que seria o desejável. E esse é um problema que não ocorre somente no Brasil, mas até mesmo em potências econômicas como a China e os Estados Unidos.

O importante, segundo repetem à exaustão infectologistas e sanitaristas nacionais e estrangeiros, é que os protocolos para evitar a contaminação continuem, como o uso de máscara, lavagem seguida das mãos, uso do álcool em gel e sem aglomerações.

A movimentação nas cidades tem sido a prova do retorno, mas os cuidados têm que ser mantidos por todos, em benefício próprio e geral. Fora disso, as variantes do coronavírus vão continuar atacando. É preciso estar atento e ter responsabilidade.